Cómo cambió el consumo de los argentinos: más ahorro y autocuidado, menos harinas y ultraprocesados

El consumo masivo en Latinoamérica creció 6,6% interanual en valor y 1,4% en volumen, según el estudio Consumer Insights Latam 2026 de Worldpanel by Numerator. El informe sostiene que la región no compra menos, sino que modifica sus prioridades de gasto.

En la Argentina , esa tendencia se refleja en hogares que administran con más cuidado su presupuesto , pero también sostienen elecciones vinculadas con la salud, el autocuidado y el disfrute. El comportamiento combina recortes en algunas categorías con mayor atención sobre productos funcionales y propuestas asociadas al bienestar.

El estudio indica que nueve de cada diez hogares argentinos buscan alternativas para el consumo de azúcar, uno de los porcentajes más altos de la región. Al elegir productos sin azúcar, los principales atributos de decisión son el sabor, los ingredientes naturales y una buena relación entre calidad y precio.

La búsqueda de opciones asociadas a una alimentación más saludable también aparece en el comportamiento de compra. En snacks salados, las alternativas consideradas más saludables, como frutos secos y semillas, crecen a un ritmo superior al de los productos tradicionales. Sin embargo, todavía representan menos de una quinta parte del mercado. “El desafío para las marcas es ampliar este segmento ofreciendo propuestas que combinen placer, salud y valor percibido”, explicó Marcela Botana, LATAM Market Development Director de Worldpanel by Numerator.

Los datos muestran que los consumidores revisan sus hábitos de forma selectiva. Las categorías que más hogares buscan reducir son harinas, con el 54%; pan, con el 46%; alimentos ultraprocesados, con el 38%; y snacks salados, con el 32%.

Aun así, algunos consumos mantienen presencia en la rutina diaria. El café continúa entre las categorías con mayor permanencia en los hogares. En el caso del chocolate, el 46% mantiene su consumo y el 35% busca reducirlo. En alcohol, el 37% declara sostenerlo, mientras que el 13% afirma que lo disminuye. “El consumidor argentino no busca eliminar el placer, sino redefinir cómo y con qué se lo permite”, sostuvo Botana.

Una tendencia regional

El caso argentino forma parte de un fenómeno regional. En Latinoamérica, el segmento de autocuidado y bienestar creció 12% en valor, frente al 4% registrado por los productos esenciales. Según el informe, los consumidores redefinen su ecuación de valor. Además de incorporar el bienestar al presupuesto, recortan gasto en productos esenciales mediante la migración a marcas más económicas. Parte de esos recursos se destina luego a opciones premium en salud, autocuidado y calidad de vida.

Ese movimiento ayuda a explicar el crecimiento de las marcas premium y de las marcas propias, que concentraron cerca del 85% del aumento en volumen de consumo masivo en la región. Del crecimiento total en valor de las marcas propias, el 45% provino de categorías esenciales. En paralelo, cuidado personal y productos funcionales ya explican el 39% del crecimiento en valor de las marcas premium.

“Los consumidores buscan equilibrio. Ahorran en categorías de bajo involucramiento emocional, donde las compras no son aspiracionales, y al mismo tiempo invierten en aquello que consideran importante para su bienestar, su salud y su día a día”, agregó Botana.

Nuevos canales de compra

La reorganización del presupuesto también modifica los canales elegidos. Los formatos orientados al ahorro, como los discounters, ganaron 1,6 puntos de penetración y concentran su crecimiento en categorías básicas. Al mismo tiempo, el comercio electrónico sumó 15 puntos y las tiendas de conveniencia crecieron 4,5 puntos. El informe vincula ese avance con la búsqueda de practicidad, en especial en rubros como belleza y cuidado de mascotas.

De acuerdo con el estudio, los consumidores no eligen solo entre precio o conveniencia. Combinan distintos canales según cada necesidad y buscan resolver el presupuesto con alternativas que integren ahorro, practicidad y valor percibido.