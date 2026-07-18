Con el rival de vecino: así se preparan los argentinos que viven en España para la final del Mundial 2026

El pasado miércoles, cuando la Selección Argentina dejó afuera del Mundial 2026 a Inglaterra en semifinales , millones de hinchas salieron a festejar a las calles con bombos, banderas y canciones. Los festejos, claro, no se quedaron solo en el país que acababa de clasificar a la final, sino que se extendieron a lo largo y ancho del globo terráqueo, incluyendo España .

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país europeo viven más de 400.000 argentinos, concentrados principalmente en Madrid y Barcelona. Este domingo, ambos seleccionados se disputan la Copa del Mundo en un partido que promete ser reñido.

"Por supuesto , somos visitantes, pero entre comillas, ¿no? Porque la pasión que le ponen los argentinos al fútbol nos hace notar mucho más que cualquiera", afirmó a MDZ Gerardo Rosi desde Garrucha, sureste de España.

"Te puedo asegurar que no querían una final con nosotros, querían una final con Inglaterra. Me lo dicen muchos, que no se esperaban que pasáramos. Muchos amigos están ilusionados, están contentos porque hace mucho que no llegaban a esta instancia", continuó Gerardo, oriundo de Mendoza y ex DT de Club Deportivo Luzuriaga. Se mudó a la provincia de Almería para continuar su carrera de técnico en Andalucía.

" Dentro de todo, nos quieren bastante . Hay muchos chicos de la selección española que tienen a Messi como ídolo por el Barcelona. Acá a él lo respetan, lo aman. Bueno, una mitad lo ama y la otra mitad lo odia. Por supuesto, la gente de Madrid no lo quiere para nada. Se las hizo pasar muy mal durante muchos años", señaló Rosi.

Algo similar analizó Axel Pereira, argentino residente en Galicia, ciudad ubicada en el noroeste del país europeo: "Mis amigos españoles están bastante confiados, la verdad, pero te puedo decir que la mayoría nos tiene respeto. Hay muchos madridistas, como se les dice acá, que están un poco agrandados por cómo viene jugando España y cómo viene jugando Argentina, y más que nada porque no se bancan mucho a Messi, pero nos tienen respeto y saben que va a ser una final muy dura", contó.

Por otro lado, en Barcelona, capital de Cataluña, se vive una situación particular: "Acá hay un contexto sociocultural en el que varios catalanes independentistas van en contra de España. No digo que lo sean todos, porque hay varios que sí los apoyan, pero escuché a muchos decir 'Yo soy catalán, pero no quiero que gane España'", explicó Macarena Lombardo, que reside en dicha ciudad.

Macarena trabaja en una marca argentina de medialunas que tiene sucursal en Barcelona, la cual frecuentan muchos españoles: "Ahora vienen y me dicen 'Bueno, el domingo es el partido, espero que gane España, pero si gana Argentina voy a estar muy contenta igual'.

En algo coinciden todos: sacando alguna cargada, las chances de que haya incidentes post partido son prácticamente nulas. "Acá viven muchísimos argentinos y la mayoría son gente muy respetuosa, lo mismo con los españoles. No hay una pica como sí la hay con los ingleses, como se vio en el partido", detalló Axel.

Los argentinos, falsos visitantes

"Si te soy sincero, a mí me da un poco de bronca como vive el español el Mundial", dijo Gerónimo Videla Nebbia, argentino residente en Madrid. "Quizás porque lo comparo con nosotros, que le ponemos tanta emoción, tanta pasión y tanta euforia. Y después los veo a ellos que pasan a una semifinal o a una final del mundo y no gritan los goles, no hay gente en las calles celebrando", amplió.

Gerónimo, joven emprendedor y dueño de una productora, se mudó a la capital española en 2022, donde pudo vivir el Mundial en el que la Selección Argentina obtuvo su tercera estrella. Por cuestiones laborales, tuvo que ver algunos partidos del actual campeonato en un bar de Barcelona, con casi 300 argentinos más.

"Yo pude ver los partidos en ambas ciudades, y realmente los rituales de fútbol como lo vive el argentino son los mismos. Tenemos cábalas, nos juntamos entre grupos de amigos, organizamos eventos para ver los partidos con nuestra comunidad, y eso hace que no te sientas tan lejos", relató.

"Es muy loco porque el ruido en la calle y la fiesta pasa cuando gana Argentina, porque después ganó España y no había nadie en la calle. Acá en Barcelona, por ejemplo, no coparon el Arco del Triunfo ni nada. A lo sumo salían con la banderita dos o tres personas y listo", coincidió Macarena.

"Yo vivo con argentinos, veo el partido con esos argentinos que traen a otros argentinos, yo llevo a mis amigas argentinas, comemos asado, compramos empanadas... realmente se siente como estar en casa. Si somos visitantes, te juro que no se siente", afirmó.