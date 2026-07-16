La galería de los hinchas top y los Sociales de los argentinos cool en Miami

Los argentinos que han viajado a disfrutar del mundial de fútbol 2026 y a alentar a la Selección argentina son miles, pero hay una ciudad que definitivamente es el punto más magnético de todos: Miami . Muchos de los integrantes de la farándula argentina son vistos en esa city por estos días.

A propósito del mundial, muchos famosos pululan por esa ciudad o la toman como punto base para moverse por los distintos partidos que juega la Argentina. Por supuesto, salir, divertirse y el disfrute de diferentes opciones gastronómicas siempre están en el cronograma de los viajeros, y uno de los pasos obligados es Baires Grill.

En ese ya mítico restó, muchos famosos compartieron una gran noche en Miami Beach y se enteraron de una novedad interesante: .Baires Grill presento oficialmente su llegada a Buenos Aires.

Marley, Juli Poggio, Marcela Tinayre, Maxi López, Sofía Zámolo, Sofía "Jujuy" Jiménez, Marta Fort, Claudio "Turco" Husaín, Agustín "Cachete" Sierra, Nacho Castañares, Leandro Saifir, Federico Bulos junto a su esposa, Cholo Sottile con su hija Sofía Sottile, la modelo Selva Kalen, el empresario Juan Pablo Reynal y Gonzalo Velázquez, de Modo Vuela, entre otros dijeron presente en una de las noches más divertidas de la temporada mundialista de Miami, todos invitados y convocados por el reconocido PR Leo Mateu.

Durante la velada también estuvieron presentes los fundadores de la marca, Gustavo Abudiab y Martín Koenig, quienes compartieron los próximos pasos del proyecto junto a Diego Dalvia Director Of Opetations, además de la chef Andreina Protti, encargada de la propuesta gastronómica.

A que partes de la Argentina llegará este restó

Después de consolidarse en Estados Unidos, Baires Grill prepara el desafío de desembarcar en Argentina. Para este proyecto, que estará acompañado de Leo Mateu y su agencia internacional Red Carpet Agency, la compañía trabaja en un plan de expansión mediante franquicias con proyectos en Puerto Madero, Costanera, Nordelta y Canning, acompañado por una inversión estimada en US$ 20 millones para estas primeras aperturas.

Martín Koening charló con la prensa a propósito de esta novedad, y contó que su historia con Baires Grill comenzó mucho antes de abrir restaurantes. "Comenzó cuando entendí que en Argentina era muy difícil seguir creciendo. La inflación, la falta de crédito y la incertidumbre nos obligaron a mirar hacia otro lado. Como muchos argentinos, decidimos apostar por Estados Unidos en busca de una oportunidad".

"Nuestro primer paso no fue Baires Grill. Compramos un pequeño restaurante argentino en Kendall llamado 'Rincón Argentino'. Durante casi dos años lo utilizamos como un laboratorio. Queríamos entender cómo funcionaba el mercado estadounidense, qué buscaban los clientes, cuáles eran los errores que no debíamos cometer y cómo construir un negocio sólido", siguió el empresario.

"Una vez que adquirimos esa experiencia hicimos un estudio de mercado para identificar cuál era el mejor restaurante argentino de Miami. Había dos marcas muy fuertes y una de ellas era Baires Grill. Tenía una excelente reputación, clientes fieles y una marca con muchísimo potencial. Nos reunimos con sus propietarios y, en diciembre de 2014, concretamos la compra".

"Cuando llegamos, el restaurante tenía una identidad muy fuerte, pero también muchos desafíos. El primer objetivo fue ordenar la operación. Siempre digo que la rentabilidad no es un fin, sino la herramienta que permite reinvertir, crecer y abrir nuevos restaurantes. Si un negocio no genera recursos, no puede evolucionar".

"También entendimos que debíamos ampliar nuestro público. En ese momento, cerca del 80% de nuestros clientes eran argentinos. Eso nos hacía depender demasiado de una sola comunidad. Durante dos años trabajamos para adaptar algunos aspectos de la propuesta sin perder nuestra esencia. Hoy más de la mitad de nuestros clientes son estadounidenses o de otras nacionalidades que descubrieron la gastronomía argentina y la incorporaron como parte de su vida".

"Siempre sostuve que la clave no era solamente vender carne. Lo importante era transmitir una experiencia. El asado argentino representa encuentro, familia, amistad y hospitalidad. Queríamos que cada persona que entrara a Baires Grill sintiera que estaba entrando a una casa argentina. Esa cultura del servicio fue la base de nuestro crecimiento".

"Nos propusimos una meta muy ambiciosa: abrir diez restaurantes en diez años. Parecía imposible, pero trabajamos con disciplina, reinvirtiendo permanentemente y formando equipos. Hoy esa meta está cumplida y seguimos creciendo".

"Uno de los momentos más importantes de nuestra historia llegó cuando comenzamos a relacionarnos con la Asociación del Fútbol Argentino. Todo empezó de manera muy natural, cuando la delegación de la Selección eligió uno de nuestros restaurantes durante una gira por Estados Unidos. A partir de allí nació una relación de confianza que terminó convirtiendo a Baires Grill en el Restaurante Oficial de la Selección Argentina. Para nosotros fue unir dos de los mayores símbolos de nuestro país: el fútbol y la gastronomía".

"Hoy nuestros restaurantes reciben a cientos de miles de personas cada año. Muchos llegan buscando un buen corte de carne, pero terminan viviendo una experiencia argentina completa. Esa fue siempre nuestra visión: representar a la Argentina a través de su cocina, sus vinos, su hospitalidad y su cultura".

"Ahora estamos viviendo un momento muy especial. Después de haber consolidado la marca en Estados Unidos, sentimos que llegó el momento de volver a invertir en nuestro país. Muchos argentinos emigramos buscando oportunidades. Nosotros tuvimos la posibilidad de crecer afuera y hoy queremos hacer el camino inverso: regresar para invertir, generar empleo y llevar a Argentina una marca que nació allí, pero que logró consolidarse en el mercado más competitivo del mundo. Ese es el próximo gran capítulo de la historia de Baires Grill", finalizó Koening.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

Leo Mateu, Marta Fort y Lizard.

Agustín Cachete Sierra, Sofía Jujuy Jimenez y Nacho Castañares.

Juan Pablo Reynal y Selva Kalen.

Juli Poggio dijo presente.

Marcela Tinayre se encontró con Leo Mateu.

Cholo Sotile junto a su hija, Sofia Sottile.

Sofi Zámolo y Darian Schijman.

Leo Mateu, Martin Koening y Diego Dalvia; de Baires Grill.

Claudio "Turco" Husain.

La chef Andreina Protti.

Leo Mateu junto a Roberto Moldavsky, Opy Morales y Marcela Tinayre.

Leo Mateu, Sofía Jimenez, Martín Koening, Nacho Castañares, Cachete Sierra y Sofía Koening.

Lizard está haciendo notas en el mundial, y también pasó por Baires Grill.

Los periodistas deportivos Federico Bulos y Cholo Sottile.

Marley también estuvo disfrutando en Baires Grill.

Maxi López.

Leo Mateu fue el organizador y PR del encuentro.

Marta Fort.

Marcela Tinayre.

Baires Grill: una institución en Miami.

Maxi López.

Nacho Castañares.

Leo Mateu, Marta Fort y Lizard.

Leandro Saifir.

Fede Bustos y su esposa.

Sofía Zámolo.

Marley.

Leo Mateu y Marley.

Maxi López, Leo Mateu y Marley.

Sofía Jujuy Jimenez.

Sofía Zamolo y Sofía Jujuy Jimenez.

Sofi Zámolo, Darian Schijman y Sofi Jujuy Jimenez.

Sofi Zámolo, Leo Mateu y Sofí Jujuy Jimenez.

Martita Fort y Lizard.

Roberto Moldavsky y Leo Mateu.

Los dueños de Baires Grill recibieron a los famosos en su espacio.

Darian schijman Y Roberto Moldavsky

Martín Koening: un gran anfitrión.

¡Famosos comiendo rico!

Risas y buena onda.

Cholo Sottile junto a su hija.

¡El reducto de los famosos!

La cámara los captó sonrientes.