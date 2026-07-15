¡En tu cara, Francia!: así festejan los argentinos en París el pase a la final del Mundial 2026

Mientras Francia llora por no jugar la final del Mundial 2026, ahora en París tienen que ver cómo festejan los argentinos que pasaron a la última instancia.

Francia todavía no logra reponerse de la eliminación del Mundial 2026 y ahora debe soportar que Argentina disputará una nueva final. Para colmo, será ante Inglaterra, un rival histórico de la Selección. En ese contexto, tras la victoria albiceleste, los argentinos que se encontraban en París salieron a festejar en medio de la tristeza francesa.

Las celebraciones comenzaron inmediatamente después del triunfo argentino y reflejaron lo que ocurrió en distintos puntos del país, donde miles de personas se reunieron para celebrar una nueva clasificación a la final.

Todo sucedió en la capital francesa, que esta vez se vistió de celeste y blanco tras la eliminación de Francia por 2-0 ante España, este martes. Ahora, el conjunto dirigido por Didier Deschamps deberá enfrentar a Inglaterra por el tercer puesto de la Copa del Mundo, en Miami.