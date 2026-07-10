Orgullo nacional: quiénes son los estudiantes argentinos que irán al Mundial de los Oficios en China

Los cinco ganadores fueron evaluados en situaciones reales de trabajo. Ahora, los estudiantes se preparan para participar del Mundial de los Oficios.

Los cinco estudiantes que competirán en el Mundial de los Oficios.

Cinco estudiantes de escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires representarán a la Argentina en WorldSkills Shanghái 2026, el Mundial de los Oficios, que se desarrollará en septiembre en China. Los representantes fueron anunciados durante un acto realizado en la sede del Gobierno porteño, encabezado por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, y el director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, Gustavo Álvarez.

Los cinco jóvenes obtuvieron su clasificación luego de superar las instancias locales de la competencia, organizadas por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño junto con la Fundación Habilidades Argentinas.

En total, 80 estudiantes participaron de las evaluaciones, que incluyeron pruebas prácticas en Instalaciones Eléctricas, Pastelería, Construcción en Seco, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Sanitarias. Las instancias de selección recrearon situaciones reales de trabajo y exigieron interpretar planos, resolver problemas técnicos, administrar el tiempo y cumplir con estándares de calidad y seguridad.

Facundo Garmendia se destacó en Tecnología del Automóvil. GCBA Tras la premiación, los cinco representantes comenzarán la etapa final de entrenamiento antes de viajar a Shanghái, donde competirán con más de 1.500 participantes provenientes de más de 90 países.

Durante el acto, la ministra Mercedes Miguel destacó la importancia de vincular la educación con el mundo laboral y señaló que la formación técnica y los oficios constituyen una herramienta para el desarrollo profesional. Por su parte, Gustavo Álvarez afirmó que la competencia permite poner en valor la educación técnica y la formación profesional, además de destacar el trabajo realizado por los estudiantes durante la preparación.