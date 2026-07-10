Orgullo nacional: quiénes son los estudiantes argentinos que irán al Mundial de los Oficios en China
Los cinco ganadores fueron evaluados en situaciones reales de trabajo. Ahora, los estudiantes se preparan para participar del Mundial de los Oficios.
Cinco estudiantes de escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires representarán a la Argentina en WorldSkills Shanghái 2026, el Mundial de los Oficios, que se desarrollará en septiembre en China. Los representantes fueron anunciados durante un acto realizado en la sede del Gobierno porteño, encabezado por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, y el director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, Gustavo Álvarez.
Los cinco jóvenes obtuvieron su clasificación luego de superar las instancias locales de la competencia, organizadas por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño junto con la Fundación Habilidades Argentinas.
En total, 80 estudiantes participaron de las evaluaciones, que incluyeron pruebas prácticas en Instalaciones Eléctricas, Pastelería, Construcción en Seco, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Sanitarias. Las instancias de selección recrearon situaciones reales de trabajo y exigieron interpretar planos, resolver problemas técnicos, administrar el tiempo y cumplir con estándares de calidad y seguridad.
Tras la premiación, los cinco representantes comenzarán la etapa final de entrenamiento antes de viajar a Shanghái, donde competirán con más de 1.500 participantes provenientes de más de 90 países.
Durante el acto, la ministra Mercedes Miguel destacó la importancia de vincular la educación con el mundo laboral y señaló que la formación técnica y los oficios constituyen una herramienta para el desarrollo profesional. Por su parte, Gustavo Álvarez afirmó que la competencia permite poner en valor la educación técnica y la formación profesional, además de destacar el trabajo realizado por los estudiantes durante la preparación.
Quiénes representarán a la Argentina
Los cinco clasificados son:
- Instalaciones Eléctricas: Evando Samuel Amarilla, de 21 años, alumno del Centro de Formación Profesional N.º 27 de San Telmo. Es técnico en programación, egresado de la Escuela Técnica Otto Krause y actualmente trabaja en una empresa alimenticia en la instalación y calibración de sistemas automatizados.
- Pastelería: Azul Abril Domingos, estudiante del Centro de Formación Profesional N.º 12 de San Nicolás. Tiene un emprendimiento propio de panadería y pastelería y obtuvo el primer lugar con un alfajor de autor elaborado con ciruelas al malbec, harina de uva, pimienta negra, cacao, ganache de vino y jalea de vino.
- Construcción en Seco: Juan Palma, de 17 años, estudiante de la Escuela Técnica N.º 14 Libertad, de Barracas. Fue seleccionado tras una convocatoria abierta en su institución y se destacó por la interpretación de planos y la calidad de sus terminaciones.
- Tecnología del Automóvil: Facundo Garmendia, de 17 años, cursa el último año en la Escuela Técnica N.º 26 Confederación Suiza, ubicada en Balvanera. Tiene previsto continuar sus estudios en Ingeniería.
- Instalaciones Sanitarias: Sofía Abigail Alfonso, de 22 años, estudiante del Centro de Formación Profesional N.º 17 de Almagro. Fue la única mujer que participó en esa especialidad y obtuvo el primer puesto.
Los cinco integrarán la delegación argentina que participará en WorldSkills Shanghái 2026, una competencia internacional que reúne a jóvenes especializados en oficios y formación técnico-profesional.