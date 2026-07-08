Cómo inscribirse al CBC de la UBA para empezar en agosto

Agosto puede marcar el inicio de una carrera universitaria para miles de estudiantes. La Universidad de Buenos Aires abrió la inscripción para quienes quieran ingresar en el segundo cuatrimestre de 2026, tanto a través del Ciclo Básico Común presencial como mediante UBA XXI, la modalidad virtual.

El trámite está disponible para nuevos ingresantes y también para quienes deban completar gestiones pendientes vinculadas al CBC. La inscripción se realiza de manera online y tiene fechas límite distintas según el caso, por lo que conviene revisar cada paso antes de que cierre el período habilitado por la universidad.

La UBA informó que la inscripción para ingresar en el segundo cuatrimestre de 2026 se realiza entre el 26 de junio y el 13 de julio. Ese plazo alcanza a quienes nunca se anotaron antes en la universidad y también a quienes iniciaron el preingreso en períodos anteriores, pero todavía deben concluir el trámite.

En esas mismas fechas se encuentra habilitada la rematriculación para estudiantes que ya estaban inscriptos al CBC, pero no cuentan con usuario en SIU Guaraní. Además, la universidad incluyó dentro del calendario la posibilidad de gestionar cambio de carrera o simultaneidad para quienes ya tienen usuario en el sistema y quieren modificar o sumar una trayectoria académica.

El proceso para ingresar al CBC se realiza desde la plataforma oficial del Ciclo Básico Común. Allí, el sistema solicita los datos personales del aspirante y verifica si ya cuenta con una inscripción previa en la Universidad de Buenos Aires. Si se trata de una persona que nunca fue alumna de la UBA, será derivada al formulario de preingreso.

Después de esa etapa, el trámite continúa con la presentación de la documentación requerida y la selección de sede y turno. En el caso de quienes se inscriben por primera vez, se debe presentar el certificado de estudios secundarios completos. Si el título todavía no fue emitido, puede utilizarse una constancia de finalización de estudios en trámite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Qué pasa con UBA XXI y las materias

UBA XXI también forma parte del proceso de ingreso para el segundo cuatrimestre. La inscripción inicial se realiza dentro del mismo período general, aunque la inscripción a materias para quienes ya tienen usuario en SIU Guaraní estará habilitada del 8 al 26 de julio. Esta modalidad permite cursar materias del CBC de forma virtual, una alternativa elegida por estudiantes que buscan mayor flexibilidad.

El CBC constituye el primer año de todas las carreras de grado de la UBA. En la mayoría de los casos está integrado por seis materias obligatorias: dos comunes a todas las carreras, dos vinculadas a la orientación elegida y dos específicas de la carrera. En algunas facultades o trayectos, el esquema puede tener características particulares.

Para los nuevos ingresantes, las materias del primer cuatrimestre son asignadas automáticamente por el CBC. La elección de sede y horario, en tanto, queda sujeta a la disponibilidad de turnos, vacantes y carreras ofrecidas en cada sede. El segundo cuatrimestre comenzará el 10 de agosto, por lo que quienes quieran iniciar la cursada deberán completar el trámite dentro de los plazos previstos.