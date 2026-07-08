Anmat investiga aceites de girasol adulterados y piden retirar productos del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) recibió una denuncia por la presunta comercialización de aceites rotulados como "100% girasol" que, según análisis realizados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), contendrían aceite de soja y presentarían otras irregularidades que podrían afectar a los consumidores.

La presentación fue realizada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) , la Dirección Nacional de Lealtad Comercial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con el objetivo de reforzar los controles sobre estos productos.

De acuerdo con los análisis aportados por empresas del sector, algunas muestras presentaron niveles de ácido linolénico muy superiores a los permitidos para el aceite de girasol, un indicador que sugeriría la mezcla con aceite de soja.

Además, se detectaron envases con un contenido inferior al declarado en la etiqueta, con diferencias que en algunos casos superaban los 120 mililitros. También se reportaron inconsistencias en determinadas declaraciones nutricionales y casos de botellas con olor a solvente, las cuales continúan bajo evaluación.

Uno de los principales puntos de preocupación es la presencia no declarada de aceite de soja. Este ingrediente constituye un alérgeno reconocido y su omisión en el etiquetado podría representar un riesgo para personas con alergia a la soja, quienes consumirían el producto sin conocer su verdadera composición.

Desde Ciara señalaron que, además del posible fraude comercial, la falta de información adecuada vulnera el derecho de los consumidores a conocer exactamente qué están comprando.

Marcas bajo investigación

La denuncia incluye 16 marcas de aceite comercializadas como "100% girasol" que, según los estudios realizados por la entidad, podrían contener mezclas con otros aceites vegetales. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades analizan las medidas correspondientes para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente.

La cámara empresaria solicitó una respuesta coordinada entre los organismos de control para retirar del mercado los productos que no cumplan con la legislación y reforzar la fiscalización de la cadena de producción y comercialización.