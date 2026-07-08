La Scaloneta y el sentido de pertenencia: claves de un fenómeno que trasciende el fútbol

La Scaloneta logró la heroica. Cuando muchos creían que el partido estaba liquidado y Argentina se quedaba fuera del Mundial 2026, Lionel Messi demostró por qué es el mejor del mundo. En tan solo 13 minutos, el capitán se encendió y comandó una remontada inolvidable. La Selección revirtió un 2 a 0, venció 3 a 2 a Egipto y se metió en cuartos de final.

Tras el triunfo, miles de argentinos salieron a las calles a festejar; porque este equipo logra algo excepcional: un sentimiento de unidad que atraviesa edades, clases sociales e ideologías.

Pero el fenómeno va mucho más allá de los resultados. ¿Por qué la Scaloneta genera una identificación tan profunda? ¿Qué explica que millones de argentinos sientan que este equipo también les pertenece? Las respuestas están tanto dentro como fuera de la cancha.

Para entender este fenómeno, algunos especialistas lo vinculan con el concepto de "modernidad líquida" , desarrollado por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. La teoría describe una sociedad actual, caracterizada por lo transitorio, la incertidumbre y la falta de estructuras estables.

En esta línea, el sociólogo Gonzalo Navarro sostiene que "las instituciones tradicionales, partidos políticos, iglesias, están en un momento de liquidez que lleva a una búsqueda permanente de comunidad, de sentido de pertenencia".

Para el especialista, allí radica una de las claves del vínculo entre la Selección y los argentinos. "La Scaloneta no está reducida a una individualidad, sino a un grupo, a un colectivo, a algo que representa comunidad. Entonces, los argentinos sienten eso", explicó en diálogo con MDZ.

EFE

El concepto de "grieta" atraviesa hace años a la Argentina. Una polarización que da lugar a discusiones y enfrentamientos cotidianos, incluso entre familiares y amigos. Sin embargo, cada vez que juega la Selección, esas diferencias quedan en segundo plano. Al menos por unas horas, millones de personas comparten los mismos colores y la misma ilusión.

En un país en el que ponerse de acuerdo parece una utopía, la Scaloneta lo hace posible. "Este equipo logra que millones y millones de personas puedan salir a la calle a ocupar el espacio público sin romper nada, reconociéndonos como un nosotros, unidos por la misma sintonía afectiva", detalló Navarro.

La necesidad de encontrarse con un otro

Más allá del resultado deportivo, los festejos multitudinarios que acompañan a la Selección Argentina responden a necesidades humanas profundas.

Según Javier Vallejo, licenciado en Psicología y especialista en gestión del deporte (Mat. 1433), el encuentro con otros y el sentido de pertenencia son factores clave para entender por qué miles de personas se reúnen espontáneamente en las calles.

"Existe una necesidad emocional de conectarnos con los demás que no siempre está satisfecha. Cuando surge un motivo común de celebración, eso que está latente encuentra una forma de expresarse", explicó.

En ese contexto, la Selección funciona como un poderoso símbolo de identidad colectiva: "Por un momento se activa la nacionalidad y el patriotismo. Sentirse parte de algo más grande genera inclusión y bienestar, mientras que la exclusión suele tener un impacto negativo en las personas", señaló.

La Scaloneta como refugio

Caer y levantarse es parte de la identidad argentina. Atravesados por sucesivas crisis económicas, sociales y políticas, los argentinos han desarrollado una resiliencia única para sobreponerse, barajar y dar de nuevo. La misma actitud que demostró la Selección frente a Egipto, cuando todo parecía perdido.

Este es otro de los factores que explica por qué millones de argentinos sienten a la Scaloneta como algo propio.

"Hay una representación en relación a nuestra cultura, que es esto de ganarle al desamparo en el último minuto. Y hay mucho de eso de cómo vivimos la cotidianidad los argentinos", dijo el sociólogo.

La Scaloneta es símbolo de unión entre los argentinos. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Y no solo esto. En un contexto complejo para muchos argentinos, este equipo de fútbol se convierte en refugio y en un espacio de catarsis.

"También genera empatía. Esto no niega que hay mucha gente que la está pasando mal, que está revolviendo la basura, que no tiene dinero y está pidiendo préstamos. Pero es un lugar que permite descargar ese malestar, esa angustia. La Selección es el único espejo que tenemos disponible que no nos devuelve una imagen rota", agregó.