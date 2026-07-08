PAMI: cómo consultar la nueva cartilla médica y encontrar un especialista

El Programa de Asistencia Médica Integral ( PAMI ) renovó su cartilla médica online, una herramienta que permite a los afiliados encontrar de forma rápida médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, centros oftalmológicos y otros prestadores disponibles según su ubicación.

La nueva versión incorpora distintos filtros para facilitar la búsqueda y ayudar a los afiliados a encontrar el profesional o centro de salud que mejor se adapte a sus necesidades.

Los afiliados pueden ingresar a la cartilla médica desde la página oficial de PAMI y realizar búsquedas utilizando diferentes filtros:

Además, la cartilla puede descargarse de forma sencilla. Para hacerlo, es necesario ingresar el número de afiliación, compuesto por los 14 dígitos que figuran en la parte inferior de la credencial de PAMI , incluyendo los dos últimos números, sin la barra ni espacios.

La cartilla también puede consultarse desde la aplicación oficial Mi PAMI, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas oficiales de Android e iOS.

Además de acceder a la cartilla médica, la aplicación permite consultar la credencial digital, las órdenes médicas, las recetas electrónicas, solicitar turnos para agencias, realizar trámites web y acceder a otros servicios, como información sobre emergencias y gestiones para afiliados.

La aplicación Mi PAMI también permite acceder a la credencial digital, recetas y órdenes médicas. NA

Cuidado con las estafas

PAMI recordó que Mi PAMI es la única aplicación oficial y gratuita. Por ese motivo, recomienda no abrir enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, salvo que provengan de cuentas oficiales verificadas del organismo.

Asimismo, el instituto recordó que nunca solicita claves personales, datos bancarios ni pagos para instalar la aplicación. También aconseja no compartir la contraseña con terceros y, ante cualquier duda, comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de PAMI.