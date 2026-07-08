PAMI habilitó un trámite online para acceder a medicamentos gratis: quiénes pueden solicitarlo

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) ya pueden gestionar de manera virtual la cobertura de medicamentos sin costo, un beneficio que permite acceder a hasta cuatro medicamentos gratuitos por razones sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

El objetivo de esta modalidad es agilizar el trámite, evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso a quienes necesitan asistencia para afrontar el costo de sus tratamientos.

El trámite puede completarse desde la página oficial de PAMI. Para ello, el afiliado debe ingresar con sus datos personales, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida para acreditar su situación socioeconómica.

Una vez enviada la solicitud, el organismo analizará cada caso de manera individual y notificará el resultado a través de los canales habilitados.

La cobertura está destinada a afiliados que acrediten dificultades económicas para afrontar la compra de medicamentos. Entre los criterios que evalúa PAMI se encuentran el nivel de ingresos, el patrimonio y otras condiciones sociales y de salud del solicitante.

Cada pedido es revisado de forma particular, por lo que la aprobación dependerá del cumplimiento de los requisitos vigentes.

En caso de obtener la autorización, los beneficiarios podrán acceder a la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos considerados esenciales dentro del tratamiento indicado por el profesional médico.

El beneficio busca garantizar la continuidad de los tratamientos y aliviar el impacto económico que representa la compra de remedios, especialmente entre jubilados y pensionados.

Desde PAMI recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y la documentación requerida para evitar demoras en la evaluación del trámite.