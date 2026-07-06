Remedios en PAMI: cómo verificar si la receta manual está activada antes de ir a la farmacia

PAMI fue uno de los primeros organismos en implementar la receta electrónica para los tratamientos ambulatorios, un sistema que busca facilitar y hacer más seguro el acceso a los medicamentos. Sin embargo, en algunos casos todavía continúan vigentes las recetas manuales, por lo que es importante conocer cuáles son válidas y cuándo pueden utilizarse.

Actualmente, PAMI reconoce dos modelos de recetas para la dispensa de medicamentos e insumos: la receta electrónica (blanca) y la receta manual celeste, siempre que esta última se encuentre debidamente activada. De ambas, la receta celeste es la única que requiere un proceso de validación previo para poder ser utilizada en farmacias.

Para qué sirve la receta celeste de PAMI La receta manual celeste se utiliza principalmente para la entrega de medicamentos oncológicos, tratamientos antirretrovirales y medicamentos especiales, como aquellos de alto costo o destinados a patologías crónicas complejas. Además, también puede emplearse para retirar medicamentos ambulatorios, con excepción de las tiras reactivas para diabetes y el programa Vivir Mejor.

PAMI recuerda que las recetas celestes que no estén activadas no serán aceptadas en las farmacias. Por ese motivo, recomienda consultar con el médico tratante si la receta ya fue activada o verificar su estado antes de concurrir a retirarla.

Cómo verificar si la receta celeste está activada Los afiliados pueden comprobar si la receta fue activada ingresando al Validador de receta manual disponible en la página web de PAMI. Allí solo deberán ingresar el número de receta, ubicado junto al código de barras, para conocer si el documento se encuentra habilitado.