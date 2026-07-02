PAMI confirmó qué credenciales siguen vigentes en julio
PAMI volvió a informar cuáles son las credenciales vigentes para que sus afiliados puedan acceder a consultas médicas, medicamentos, estudios y otros servicios de la obra social en julio. Este mes, el organismo continúa aceptando distintos formatos, entre ellos la credencial digital, la provisoria con QR y la plástica.
Qué credenciales de PAMI son válidas en julio de 2026
Aunque algunas de las credenciales que acepta el PAMI son provisorias, todas tienen la misma validez para realizar las mismas gestiones.
Las credenciales vigentes son:
- Credencial provisoria con QR: se descarga e imprime desde la página oficial de PAMI. Si la versión que tenés no incluye el código QR, el organismo recomienda generar una nueva.
- Credencial provisoria tipo ticket: puede imprimirse en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).
- Credencial digital: está disponible desde la aplicación oficial Mi PAMI y puede mostrarse directamente desde el celular.
- Credencial plástica: ya no se entrega a nuevos afiliados, pero quienes todavía la conservan pueden seguir utilizándola.
Cómo sacar la credencial digital de PAMI
La credencial digital se puede conseguir desde la aplicación Mi PAMI y tiene la misma validez que el resto de los formatos.
Los pasos a seguir para acceder son:
- Descargar la app Mi PAMI en un celular Android o iPhone.
- Registrarse con el DNI y un correo electrónico o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta.
- Ingresar a la credencial desde la pantalla principal de la aplicación.
Cabe destacar que la credencial puede utilizarse directamente desde el celular o descargarse como imagen o PDF, con un detalle clave: tienen que incluir el código QR, que es lo que permite validar la identidad del afiliado.
Para qué sirve la credencial de PAMI
Contar con una credencial vigente permite acreditar la afiliación y acceder a los servicios que brinda PAMI en todo el país.
Entre otros usos, sirve para:
- Presentarse en consultas médicas.
- Retirar medicamentos con cobertura en farmacias adheridas.
- Realizar estudios y otras prestaciones de salud.
- Gestionar trámites en las agencias de atención del organismo.