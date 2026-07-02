PAMI confirmó qué credenciales siguen vigentes en julio

PAMI volvió a informar cuáles son las credenciales vigentes para que sus afiliados puedan acceder a consultas médicas, medicamentos, estudios y otros servicios de la obra social en julio . Este mes, el organismo continúa aceptando distintos formatos, entre ellos la credencial digital, la provisoria con QR y la plástica.

Aunque algunas de las credenciales que acepta el PAMI son provisorias, todas tienen la misma validez para realizar las mismas gestiones.

La credencial digital se puede conseguir desde la aplicación Mi PAMI y tiene la misma validez que el resto de los formatos.

Los pasos a seguir para acceder son:

Descargar la app Mi PAMI en un celular Android o iPhone.

Registrarse con el DNI y un correo electrónico o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta.

Ingresar a la credencial desde la pantalla principal de la aplicación.

Cabe destacar que la credencial puede utilizarse directamente desde el celular o descargarse como imagen o PDF, con un detalle clave: tienen que incluir el código QR, que es lo que permite validar la identidad del afiliado.

Para qué sirve la credencial de PAMI

Contar con una credencial vigente permite acreditar la afiliación y acceder a los servicios que brinda PAMI en todo el país.

Entre otros usos, sirve para: