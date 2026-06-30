Cómo acceder a la vacuna antigripal de PAMI gratis y sin turno previo

Acceder a la vacuna antigripal es clave para los afiliados de PAMI mientras crecen las enfermedades respiratorias por el frío.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en marcha una nueva campaña de vacunación antigripal destinada a proteger a millones de afiliados en todo el país durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios. Qué requisitos se necesitan para acceder.

La iniciativa permite acceder a la vacuna de manera gratuita y sin necesidad de solicitar turno previo. Los afiliados pueden acercarse directamente a cualquiera de las farmacias habilitadas de la red PAMI para recibir la dosis correspondiente, presentando la documentación requerida.

Desde el organismo destacaron la importancia de la vacunación temprana para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la gripe, especialmente entre los adultos mayores y las personas que integran grupos de riesgo. La medida busca facilitar el acceso a la inmunización y aumentar la cobertura antes de la llegada de los meses más fríos del año.

Vacuna antigripal para afiliados del PAMI Los afiliados mayores de 65 años solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI para vacunarse. En tanto, las personas menores de esa edad que presenten factores de riesgo deberán acreditar su condición mediante una indicación médica con el diagnóstico correspondiente.

La campaña también contempla la vacunación de embarazadas y otros grupos priorizados, en línea con las recomendaciones sanitarias vigentes. Las autoridades remarcaron que la vacuna es segura, gratuita y puede aplicarse junto con otras inmunizaciones indicadas por el calendario nacional.