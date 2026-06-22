PAMI lanzó la campaña de vacunación antigripal gratis y sin turno: cómo acceder
Los afiliados de PAMI pueden recibir la vacuna antigripal sin sacar turno previo en farmacias adheridas. Quiénes pueden acceder y qué documentos presentar.
Con la llegada del invierno, PAMI confirmó el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026 con un sistema de acceso gratuito y sin turno previo para sus afiliados. La medida busca facilitar la inmunización antes del invierno y permitirá recibir la dosis en las farmacias habilitadas de todo el país.
Quiénes pueden acceder a la vacuna antigripal gratuita de PAMI
Los afiliados mayores de 65 años, las personas embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses pueden vacunarse presentando únicamente el DNI y la credencial de PAMI.
En tanto, los afiliados menores de 65 años que integren grupos de riesgo deberán sumar una orden médica en la que conste el diagnóstico de la patología que justifica la aplicación de la dosis.
Para esta temporada, el esquema contempla cuatro vacunas trivalentes autorizadas: Agrippal S1, Agrippal S1 Junior, Influvac y Fluad.
Cómo encontrar una farmacia para vacunarse
La aplicación de las dosis se realiza exclusivamente en las farmacias adheridas a la red de PAMI. Desde el organismo recomendaron consultar previamente la disponibilidad para confirmar el stock antes de acercarse.
Quienes quieran conocer cuál es el punto de vacunación más cercano pueden seguir estos pasos:
- Ingresar al buscador de farmacias de PAMI.
- Seleccionar la provincia correspondiente.
- Elegir la opción "Vacunación antigripal".
- Escribir la localidad y el código postal.
- Consultar las farmacias habilitadas para la aplicación de la vacuna.
Además, PAMI mantiene disponible la línea telefónica gratuita 138 para brindar información sobre la campaña y resolver consultas de los afiliados.