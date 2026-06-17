Cómo afiliarse por primera vez a PAMI: requisitos y paso a paso

Los jubilados, pensionados y sus familiares a cargo pueden acceder a la cobertura de PAMI, que contempla diversas categorías de afiliados.

Afiliarse a PAMI por primera vez se puede hacer completamente online, sin necesidad de presentarse en una agencia.

Afiliarse a PAMI por primera vez es un trámite que se puede completar de forma online y sin necesidad de presentarse en una agencia. El organismo brinda servicios médicos, asistenciales y sociales a sus afiliados, y el proceso de inscripción varía según la situación de cada persona.

Quiénes pueden afiliarse PAMI contempla distintas categorías de afiliados. Pueden acceder los jubilados o pensionados, ya sea con afiliación definitiva si ya cuentan con el beneficio o provisoria si iniciaron el trámite previsional. También pueden afiliarse los familiares a cargo de un titular, como el cónyuge, los hijos menores o los hijos estudiantes hasta los 25 años.

La cobertura también incluye a hijos con incapacidad permanente o transitoria, menores bajo guarda o tutela hasta la mayoría de edad, personas sujetas a curatela, y padres o abuelos del titular que no tengan beneficio previsional propio. Los concubinos sin beneficio propio también pueden afiliarse de forma definitiva. Además, las personas mayores de 70 años sin cobertura de obra social ni beneficio previsional pueden acceder a una afiliación renovable cada año.

Continúan los conflictos en el PAMI Una vez completada la afiliación, PAMI envía la credencial directamente al domicilio del afiliado, sin trámites adicionales. Foto: Archivo Qué documentación se necesita Último recibo de cobro.

DNI con domicilio actualizado (o constancia de RENAPER si el domicilio cambió).

CODEM, el comprobante de Consulta de Obra Social emitido por ANSES.

Número de CUIT o CUIL. Cómo hacer el trámite El proceso se realiza completamente online a través del sitio web de PAMI. Hay que ingresar a la página oficial, hacer clic en "Iniciar este trámite web", completar los datos solicitados y enviar el formulario una vez cargada toda la información.