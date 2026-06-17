Jubilados y pensionados: de cuánto será el aumento de Anses en julio

Anses aplicará un incremento del 2,1% en julio para jubilados y pensionados, manteniendo el bono de $70.000 para las jubilaciones mínimas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para julio que beneficiará a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El incremento será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo, y se aplicará siguiendo la fórmula de movilidad vigente. A esto se suma el bono de $70.000 que seguirán recibiendo quienes cobran la jubilación mínima.

Cómo funciona el ajuste El mecanismo de actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que las prestaciones de Anses se actualicen todos los meses según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Bajo este esquema, cada mes el organismo traslada a los haberes el dato de inflación con dos meses de rezago.

Anses Los jubilados que cobran la mínima seguirán recibiendo el bono de $70.000 junto con el aumento mensual. Brenda Rocha/Shutterstock Jubilación mínima y máxima La jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33. Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzará los $481.989,33. La jubilación máxima, en tanto, aumentará de $2.713.948,17 a $2.772.298,06.

PUAM y Pensiones No Contributivas La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementará de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono de Anses, el monto final ascenderá a $399.591,46. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez subirán de $282.322,59 a $288.392,53, y con el refuerzo de $70.000 sus titulares cobrarán un total de $358.392,53.