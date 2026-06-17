Jubilados y pensionados: de cuánto será el aumento de Anses en julio
Anses aplicará un incremento del 2,1% en julio para jubilados y pensionados, manteniendo el bono de $70.000 para las jubilaciones mínimas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para julio que beneficiará a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El incremento será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo, y se aplicará siguiendo la fórmula de movilidad vigente. A esto se suma el bono de $70.000 que seguirán recibiendo quienes cobran la jubilación mínima.
Cómo funciona el ajuste
El mecanismo de actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que las prestaciones de Anses se actualicen todos los meses según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Bajo este esquema, cada mes el organismo traslada a los haberes el dato de inflación con dos meses de rezago.
Jubilación mínima y máxima
La jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33. Con el bono de $70.000 incluido, el ingreso total alcanzará los $481.989,33. La jubilación máxima, en tanto, aumentará de $2.713.948,17 a $2.772.298,06.
PUAM y Pensiones No Contributivas
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementará de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono de Anses, el monto final ascenderá a $399.591,46. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez subirán de $282.322,59 a $288.392,53, y con el refuerzo de $70.000 sus titulares cobrarán un total de $358.392,53.
Un bono que se mantiene
El bono de $70.000 continúa siendo un componente clave para sostener el ingreso de quienes perciben los haberes más bajos del sistema. Su continuidad mes a mes, sumada al ajuste por movilidad, busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.