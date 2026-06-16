Anses: cómo cambiar la titularidad de la AUH y otras asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un trámite poco conocido para cambiar la titularidad de la AUH y otras asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene un trámite poco conocido que permite cambiar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones cuando el niño o adolescente no está bajo el cuidado de sus progenitores. Se trata de la Adenda 63, un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano que habilita a familiares o referentes afectivos a registrar esa situación y acceder al beneficio.

En qué casos se puede solicitar El trámite aplica cuando quien ejerce el cuidado del menor es una persona distinta a la que cobra la asignación. Las situaciones más comunes son las separaciones de hecho o legales y los divorcios vinculares, los casos en los que un progenitor desconoce el paradero del otro, y aquellos donde el niño o adolescente convive con un pariente o un referente afectivo.

Qué documentación se necesita DNI original y copia del adulto solicitante.

DNI y partida de nacimiento del niño o adolescente, con el mismo domicilio que figura en el DNI del adulto a cargo.

Documentación que acredite el vínculo familiar, en caso de tratarse de abuelos, tíos o hermanos mayores.

Documentación adicional que certifique el vínculo y la situación de cuidado, si quien solicita el cambio es un referente afectivo sin lazo familiar. anses edificio eusebio blanco (8).JPG Anses y el Ministerio de Capital Humano impulsan la Adenda 63 para actualizar vínculos familiares. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo se hace el trámite El primer paso es acercarse a los equipos técnicos de la Subsecretaría de Políticas Familiares o a los organismos provinciales de niñez con firma autorizada, o bien consultar en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la oficina de Anses más cercana. Los técnicos toman las entrevistas correspondientes y, si se cumplen los requisitos, elaboran la Adenda 63. Con esos documentos completos, hay que presentarse en Anses junto con los DNI y la partida de nacimiento para registrar la nueva situación y dar por concluido el trámite.