Anses inició el calendario de AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto paga en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) actualizó los valores de sus prestaciones para junio con un incremento del 2,58 por ciento. La medida alcanza a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), quienes verán reflejado el aumento en sus haberes de este mes.

Además, los beneficiarios de la AUH recibieron otra noticia importante: la Tarjeta Alimentar fue actualizada por primera vez en más de un año en el mes de mayo. Gracias a esta combinación de incrementos, algunas familias podrán superar los $600.000 mensuales entre asignaciones y complementos alimentarios.

Con el aumento de junio, los titulares de la AUH percibirán $115.945 una vez aplicada la retención del 20 por ciento que realiza Anses hasta la presentación de la Libreta. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $377.530,06.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar quedó establecida en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más. La prestación se acredita de manera automática junto con el calendario de pagos de Anses.

La Tarjeta Alimentar beneficia a más de dos millones de personas. Foto: Archivo MDZ. Foto: Archivo MDZ

La Tarjeta Alimentar beneficia a más de dos millones de personas. Foto: Archivo MDZ. Foto: Archivo MDZ

Cuándo comienzan a cobrar beneficiarios de AUH

La Tarjeta Alimentar se cobra en paralelo con el calendario de la asignación mensual. Al ser un beneficio de cruce automático de datos, los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite extra para recibir el pago.

DNI terminado en 0: 8 de junio

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Cómo presentar la Libreta AUH en Mi Anses

Para acreditar la asistencia escolar y los controles de salud de cada hijo beneficiario de AUH, es obligatoria la presentación de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH). Este trámite habilita a cobrar el 20 por ciento del complemento acumulado durante el año anterior y la Ayuda Escolar Anual. Su presentación se puede hacer a través de Mi Anses, en un sencillo trámite.