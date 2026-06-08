Plazo fijo o billeteras virtuales: cuál ofrece mejores rendimientos en junio

El plazo fijo y las billeteras virtuales continúan siendo las herramientas más utilizadas por los pequeños ahorristas para generar rendimientos con sus pesos. Aunque ambas permiten obtener ganancias sin asumir grandes riesgos, presentan diferencias importantes en cuanto a liquidez, previsibilidad y tasas de interés.

La principal ventaja de las billeteras virtuales es que ofrecen disponibilidad inmediata del dinero. Los fondos pueden retirarse, transferirse o utilizarse para pagos en cualquier momento, mientras continúan generando rendimientos. En cambio, quienes optan por un plazo fijo deben inmovilizar el capital durante un período determinado, que en la mayoría de los casos tiene un mínimo de 30 días.

Otra diferencia importante es la previsibilidad. En un plazo fijo, el ahorrista conoce desde el inicio cuánto dinero obtendrá al vencimiento porque la tasa queda fijada al momento de constituir la inversión. En las billeteras virtuales , en cambio, los rendimientos pueden modificarse diariamente, ya que dependen de las condiciones del mercado y de las decisiones de cada empresa.

Actualmente, las billeteras virtuales lideran el ranking de rendimientos. Ualá encabeza la lista con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26 por ciento, seguida por Cocos Capital con 19,72 por ciento, Naranja X con 18 por ciento, Personal Pay con 17,85 por ciento y Mercado Pago con 17,70 por ciento.

En el caso de los plazos fijos, los bancos tradicionales ofrecen tasas más bajas. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos sobresalen Banco Provincia con una TNA de 19,5 por ciento, Banco Nación con 19 por ciento y BBVA con 18,75 por ciento. Incluso los bancos que actualmente pagan más, como Banco Voii y Crédito Regional, con tasas de hasta 23,5 por ciento, continúan por debajo del rendimiento que ofrece Ualá.

Por este motivo, las billeteras virtuales aparecen hoy como la alternativa más rentable para quienes buscan maximizar ganancias y mantener acceso inmediato a sus fondos. Sin embargo, el plazo fijo sigue siendo una opción atractiva para los ahorristas que priorizan la estabilidad y prefieren conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar la inversión.