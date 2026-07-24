Plazo fijo: banco por banco, cuál es la tasa de interés este viernes 24 de julio
Antes de hacer un plazo fijo, conviene revisar qué tasa ofrece cada banco para maximizar la ganancia al vencimiento.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas de interés que ofrecen los bancos para los depósitos a plazo fijo a 30 días. Para los pequeños ahorristas, comparar los rendimientos antes de invertir puede marcar una diferencia importante en la ganancia obtenida al vencimiento.
El relevamiento incluye a los 10 bancos con mayor volumen de depósitos del país y también a las entidades que informan las tasas disponibles para no clientes. El BCRA recomienda que quienes ya sean clientes constituyan el plazo fijo a través del home banking, mientras que quienes no tengan cuenta en la entidad pueden ingresar al sitio web del banco y gestionar la inversión de forma online, siempre que la opción esté habilitada.
Cuál es la tasa de interés de los principales bancos este 24 de julio
- Banco Nación: 19%
- Banco Galicia: 17,5%
- Banco BBVA: 18,25%
- Banco Santander: 16%
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 18,75%
- Banco ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Banco Credicoop: 17,5%
Bancos con tasas para no clientes
- Banco BICA: 22%
- Banco CMF: 22%
- Banco Comafi: 18%
- Banco de Comercio: 19%
- Banco de Formosa: 18,5%
- Banco de Córdoba: 20,75%
- Banco del Chubut: 19%
- Banco del Sol: 21%
- Banco Dino: 20%
- Banco Hipotecario: 20,5%
- Banco Julio: 19%
- Banco Mariva: 21,5%
- Banco Masventas: 19%
- Banco Meridian: 22%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 15%
- Banco Voii: 22%
- Bibank: 21%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 22%
- Reba: 23%
- Banco Columbia: 22%
Las diferencias entre las tasas responden a que, desde marzo de 2024, cada entidad financiera puede definir libremente la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece para los plazos fijos, luego de que el Banco Central eliminara el rendimiento mínimo obligatorio. Además, el porcentaje puede variar según el canal utilizado para constituir el depósito, la condición de cliente o no cliente y el monto y plazo de la inversión.