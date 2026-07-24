Plazo fijo: banco por banco, cuál es la tasa de interés este viernes 24 de julio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente las tasas de interés que ofrecen los bancos para los depósitos a plazo fijo a 30 días. Para los pequeños ahorristas, comparar los rendimientos antes de invertir puede marcar una diferencia importante en la ganancia obtenida al vencimiento.

El relevamiento incluye a los 10 bancos con mayor volumen de depósitos del país y también a las entidades que informan las tasas disponibles para no clientes. El BCRA recomienda que quienes ya sean clientes constituyan el plazo fijo a través del home banking, mientras que quienes no tengan cuenta en la entidad pueden ingresar al sitio web del banco y gestionar la inversión de forma online, siempre que la opción esté habilitada.