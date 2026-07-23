Plazo fijo: esto ganás si invertís $300.000 durante 30 días

Si bien el plazo fijo sigue siendo una inversión segura, comparar las tasas bancarias es crucial para maximizar el rendimiento.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan una inversión segura y con un rendimiento conocido desde el inicio. Aunque las tasas de interés todavía se ubican por debajo de la inflación anual informada por el Indec, comparar las opciones de cada banco puede marcar una diferencia en la ganancia final.

Antes de constituir un plazo fijo conviene revisar qué tasa ofrece cada entidad financiera. El rendimiento varía según el banco elegido, si la operación se realiza por homebanking o en sucursal y, en algunos casos, también según si el cliente ya opera con la entidad o no.

Cuánto se gana con una inversión de $300.000 Tomando como referencia el Banco Nación, que actualmente ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, invertir $300.000 a 30 días mediante homebanking genera un rendimiento aproximado de $4.684,93. Al vencimiento, el ahorrista recibirá un total de $304.684,93.

Las tasas de interés para plazo fijo varían entre el 16% y el 23%. Foto: Shutterstock Tasas de los diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 19%.

Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.

Banco Macro: 18,75%.

BBVA: 18,25%.

Banco Galicia: 17,5%.

Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes.

ICBC: 17,2%.

Banco Ciudad: 17%.

Banco Santander: 16%.

Banco Patagonia: 16%. Cuánto se gana en los bancos que pagan las tasas más altas Las entidades que hoy ofrecen el mayor rendimiento son Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23%. En estos casos, una inversión de $300.000 durante 30 días genera una ganancia aproximada de $5.671, por lo que al finalizar el plazo el ahorrista recibe alrededor de $305.671.