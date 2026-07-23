Plazo fijo: esto ganás si invertís $300.000 durante 30 días
Si bien el plazo fijo sigue siendo una inversión segura, comparar las tasas bancarias es crucial para maximizar el rendimiento.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan una inversión segura y con un rendimiento conocido desde el inicio. Aunque las tasas de interés todavía se ubican por debajo de la inflación anual informada por el Indec, comparar las opciones de cada banco puede marcar una diferencia en la ganancia final.
Antes de constituir un plazo fijo conviene revisar qué tasa ofrece cada entidad financiera. El rendimiento varía según el banco elegido, si la operación se realiza por homebanking o en sucursal y, en algunos casos, también según si el cliente ya opera con la entidad o no.
Cuánto se gana con una inversión de $300.000
Tomando como referencia el Banco Nación, que actualmente ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, invertir $300.000 a 30 días mediante homebanking genera un rendimiento aproximado de $4.684,93. Al vencimiento, el ahorrista recibirá un total de $304.684,93.
Tasas de los diez bancos con mayor volumen de depósitos
- Banco Nación: 19%.
- Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.
- Banco Macro: 18,75%.
- BBVA: 18,25%.
- Banco Galicia: 17,5%.
- Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes.
- ICBC: 17,2%.
- Banco Ciudad: 17%.
- Banco Santander: 16%.
- Banco Patagonia: 16%.
Cuánto se gana en los bancos que pagan las tasas más altas
Las entidades que hoy ofrecen el mayor rendimiento son Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23%. En estos casos, una inversión de $300.000 durante 30 días genera una ganancia aproximada de $5.671, por lo que al finalizar el plazo el ahorrista recibe alrededor de $305.671.
Otros bancos que informan tasas para no clientes
- Banco BICA: 22% para clientes y no clientes.
- Banco CMF: 22% para clientes y no clientes.
- Banco Comafi: 17% para clientes y no clientes.
- Banco de Comercio: 19% para clientes y no clientes.
- Banco de Formosa: 18,5% para clientes y no clientes.
- Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% para clientes y no clientes.
- Banco del Chubut: 19% para clientes y no clientes.
- Banco del Sol: 21% para clientes y no clientes.
- Banco Dino: 20% para clientes y no clientes.
- Banco Hipotecario: 17% para clientes y 20,5% para no clientes.
- Banco Julio: 19% para clientes y no clientes.
- Banco Mariva: 21,5% para clientes y no clientes.
- Banco Masventas: 19% para clientes y no clientes.
- Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.
- Banco VOII: 22% para clientes y no clientes.
- BiBank: 21% para clientes y no clientes.
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23% para clientes y 22% para no clientes.
- REBA Compañía Financiera: 23% para clientes y no clientes.