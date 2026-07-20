Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1 millón a 30 días en cada banco

Elegir el banco antes de constituir un plazo fijo puede cambiar el resultado de la inversión. Con las tasas vigentes durante julio de 2026, depositar $1 millón durante 30 días deja ganancias que van desde $13.151 hasta $18.904, una diferencia superior a $5.700 por mantener inmovilizado exactamente el mismo capital.

La dispersión responde a que cada entidad define su propia tasa nominal anual desde que el Banco Central eliminó el rendimiento mínimo obligatorio. También influyen el canal elegido, la condición de cliente y el monto depositado. Las propuestas online suelen superar a las disponibles en una sucursal, por lo que resulta necesario revisar las condiciones antes de confirmar la operación.

Dentro de las entidades con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación ofrece una TNA del 19%. Una colocación de $1 millón permite obtener cerca de $15.616 en intereses y retirar aproximadamente $1.015.616 al vencimiento. Banco Provincia presenta una de las tasas más altas del grupo, con el 21% anual y un resultado estimado de $1.017.260 después de 30 días.

BBVA ofrece una TNA del 18,25% y lleva el capital hasta unos $1.015.000, mientras que Banco Macro paga el 18,75% y permite alcanzar aproximadamente $1.015.425. Galicia y Credicoop coinciden en el 17,5%, con un monto final estimado de $1.014.384. ICBC se ubica en el 17,2% y Banco Ciudad en el 17%. En el extremo inferior aparecen Santander y Patagonia, ambos con una tasa del 16% y un resultado cercano a $1.013.151.

Las propuestas más elevadas se encuentran entre compañías financieras y entidades de menor volumen. Crédito Regional y Reba encabezan el relevamiento con una TNA del 23%. En ambos casos, invertir $1 millón durante un mes genera alrededor de $18.904 y eleva el monto total hasta $1.018.904.

Banco Meridian ofrece el 22,25%, mientras que Banco Bica, Banco CMF y Banco Voii llegan al 22%. Banco del Sol, Banco Mariva y Bibank presentan una tasa del 21%. También se destacan Banco de Córdoba, con el 20,75%; Banco Hipotecario, con el 20,5%; y Banco Dino, con el 20%. Algunas de estas instituciones permiten constituir depósitos sin abrir previamente una cuenta. El dinero se transfiere desde el banco de origen y regresa allí al vencimiento, junto con los intereses. Las tasas informadas pueden verificarse en el comparador oficial del Banco Central.

Cómo calcular el rendimiento y qué conviene revisar

La TNA no representa la ganancia obtenida durante un mes. Para estimar el resultado, debe multiplicarse el capital por la tasa anual y por los días del depósito, y luego dividir el resultado por 365. Así, una tasa del 19% deja un rendimiento cercano al 1,56% en 30 días, mientras que una del 23% equivale aproximadamente al 1,89%.

Este último porcentaje queda prácticamente en línea con la inflación de junio, que fue del 1,9% mensual según el Indec. Las tasas inferiores, en cambio, no habrían permitido conservar completamente el poder adquisitivo si durante el plazo se repitiera ese aumento de precios. La comparación es orientativa, porque la inflación de julio recién se conocerá en agosto.

Antes de depositar, también hay que considerar que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento y que la tasa se fija al constituir la operación. El plazo fijo ofrece previsibilidad sobre el resultado nominal, pero no garantiza superar la inflación ni una eventual suba del dólar. Además, las entidades pueden modificar sus rendimientos en cualquier momento, por lo que conviene revisar el porcentaje disponible justo antes de invertir.