Plazo fijo: qué banco paga la tasa más alta este martes 14 de julio
El plazo fijo sigue siendo un refugio popular para los ahorristas en pesos, mientras las tasas bancarias fluctúan entre el 16% y el 23% TNA.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan un rendimiento en pesos. Este 14 de julio, las tasas de interés ofrecidas por los bancos van del 16% al 23% de Tasa Nominal Anual (TNA), según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los bancos que pagan la tasa más alta
Las entidades que encabezan el ranking son Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23% para depósitos a 30 días por un monto de $100.000.
Detrás aparecen Banco Meridian, con una tasa del 22,25%, y Banco BICA, Banco CMF y Banco VOII, que ofrecen una TNA del 22%. También se destacan Banco del Sol, Banco Mariva y BiBank, con un rendimiento del 21%, mientras que Banco de la Provincia de Córdoba paga 20,75%.
Cómo quedaron las tasas de los principales bancos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia y Banco Macro lideran con una TNA del 19,5%. Les siguen Banco Nación, con 19%; BBVA, con 18,25%; Galicia y Credicoop, con 17,5%; ICBC, con 17,2%; Banco Ciudad, con 17%; y Santander y Banco Patagonia, que ofrecen una tasa del 16%.
Antes de constituir un plazo fijo, es recomendable comparar las tasas que ofrece cada entidad, ya que la diferencia entre bancos puede impactar directamente en el rendimiento final de la inversión. Además, estos porcentajes pueden modificarse en cualquier momento, por lo que conviene consultar los valores actualizados antes de realizar la operación.