Plazo fijo: qué banco paga la tasa más alta este martes 14 de julio

El plazo fijo sigue siendo un refugio popular para los ahorristas en pesos, mientras las tasas bancarias fluctúan entre el 16% y el 23% TNA.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan un rendimiento en pesos. Este 14 de julio, las tasas de interés ofrecidas por los bancos van del 16% al 23% de Tasa Nominal Anual (TNA), según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los bancos que pagan la tasa más alta Las entidades que encabezan el ranking son Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23% para depósitos a 30 días por un monto de $100.000.

Detrás aparecen Banco Meridian, con una tasa del 22,25%, y Banco BICA, Banco CMF y Banco VOII, que ofrecen una TNA del 22%. También se destacan Banco del Sol, Banco Mariva y BiBank, con un rendimiento del 21%, mientras que Banco de la Provincia de Córdoba paga 20,75%.

Los bancos informan al BCRA las tasas vigentes para depósitos a plazo fijo. Foto: Archivo Cómo quedaron las tasas de los principales bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia y Banco Macro lideran con una TNA del 19,5%. Les siguen Banco Nación, con 19%; BBVA, con 18,25%; Galicia y Credicoop, con 17,5%; ICBC, con 17,2%; Banco Ciudad, con 17%; y Santander y Banco Patagonia, que ofrecen una tasa del 16%.