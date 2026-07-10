Plazo fijo en dólares: cuánto ganás con una inversión de US$3.000

El plazo fijo en dólares ofrece una rentabilidad previsible para quienes buscan resguardar sus ahorros en moneda estadounidense.

Con las tasas de interés del plazo fijo en pesos cada vez más bajas, muchos pequeños ahorristas empiezan a preguntarse cuál es la mejor alternativa para obtener un mayor rendimiento. En este contexto, algunos eligen el plazo fijo en dólares, una inversión muy utilizada por quienes ya tienen sus ahorros en moneda estadounidense y buscan obtener una rentabilidad sin asumir grandes riesgos.

Al igual que ocurre con el plazo fijo tradicional, el rendimiento depende tanto del monto invertido como del plazo elegido. Sin embargo, también existen diferencias entre las entidades financieras, por lo que comparar las tasas antes de constituir el depósito puede marcar una diferencia en la ganancia final.

Simulador de plazo fijo en dólares: cuánto gano en Banco Nación con 3.000 dólares Uno de los bancos con mayor volumen de depósitos es el Banco Nación, que actualmente ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60 por ciento para los plazos fijos en dólares. Con ese rendimiento, una inversión de US$3.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de US$3,95.

Si bien el rendimiento es bajo, este tipo de inversión continúa siendo elegida por quienes priorizan la seguridad, la previsibilidad y prefieren mantener sus ahorros en dólares sin exponerlos a otros instrumentos de inversión.

Invertir en un plazo fijo en dólares permite obtener una pequeña renta sin asumir grandes riesgos. Foto: Archivo Las tasas que ofrecen otros bancos El resto de las entidades también mantiene rendimientos moderados para los depósitos en dólares. Entre las principales opciones se encuentran: