Plazo fijo: cuánto rinden $5.000.000 a 30 días en los principales bancos
A pesar de la baja en las tasas, el plazo fijo ofrece previsibilidad. Enterate cómo optimizar tus ahorros comparando bancos.
El plazo fijo sigue siendo una alternativa de ahorro para miles de argentinos. A pesar de que las tasas mantienen una tendencia a la baja desde hace varios meses, continúa siendo una herramienta útil para quienes buscan previsibilidad y una rentabilidad conocida de antemano. De todos modos, muchos especialistas recomiendan complementarlo con otras inversiones para diversificar los ahorros y reducir riesgos.
Actualmente, los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país ofrecen tasas inferiores a las de varias entidades medianas y pequeñas. Entre ellos, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 17,8%. Este es el ranking de las principales entidades:
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 19,5%
- Banco Nación: 19%
- BBVA: 18,75%
- Galicia: 17,5%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Santander: 16%
- Banco Patagonia: 16%
Cuánto se gana con $5.000.000 a 30 días
Con una inversión de $5.000.000 a 30 días, tomando como referencia la TNA del 19% que ofrece Banco Nación, se obtienen $78.082,19 de intereses, por lo que al vencimiento el monto asciende a $5.078.082,19.
En tanto, Banco Provincia y Banco Macro, que ofrecen una TNA del 19,5%, permiten obtener una ganancia aproximada de $80.136,99, alcanzando un monto final de $5.080.136,99. En el otro extremo, Santander y Banco Patagonia, con una TNA del 16%, generan alrededor de $65.753,42 de intereses en el mismo período.
Diferencias con otros bancos y entidades más pequeñas
Si bien los bancos con mayor volumen de depósitos concentran la mayor parte de los ahorros de los argentinos, no son los que ofrecen las tasas más altas del mercado. Actualmente, entidades como Banco BICA y Banco CMF pagan una TNA del 22%, superando ampliamente el promedio de los grandes bancos.
Vale la pena comparar, pero también diversificar
Elegir el banco con la mejor tasa puede mejorar el rendimiento de un plazo fijo, especialmente cuando se invierten montos elevados. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no conviene concentrar todos los ahorros en un único instrumento. Diversificar entre plazo fijo, fondos comunes de inversión, bonos, CEDEARs u otros activos permite reducir el riesgo y aprovechar distintas oportunidades del mercado.