Anmat renovó la normativa para la leche larga vida: qué implica la medida

La Anmat introduce cambios significativos en la regulación de la leche UAT (UHT) a través de una normativa del Mercosur, elevando los estándares de calidad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la incorporación de un nuevo reglamento técnico para la leche larga vida (UAT o UHT) al Código Alimentario Argentino. La medida fue dispuesta mediante una resolución conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y busca actualizar los estándares de identidad y calidad de este producto.

La decisión fue publicada en la Resolución Conjunta 7/2026 del Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento jurídico nacional una resolución del Grupo Mercado Común del Mercosur. De esta manera, se reemplazan normas vigentes desde mediados de la década de 1990 y se adapta la legislación a los avances técnicos registrados en la industria láctea.

Qué es la leche UAT (UHT) La leche UAT (UHT), también conocida como leche larga vida, es aquella que se somete a un proceso de ultra alta temperatura, luego se homogeneiza y se envasa en condiciones asépticas. Gracias a este tratamiento puede conservarse durante largos períodos sin necesidad de refrigeración, siempre que el envase permanezca cerrado.

Este proceso elimina los microorganismos capaces de desarrollarse en condiciones normales de almacenamiento y distribución, lo que garantiza la inocuidad del producto durante toda su vida útil.

La leche UAT o larga vida deberá cumplir con nuevos estándares técnicos de calidad. Foto: Archivo Qué cambia con la nueva normativa Según explicó la Anmat, la resolución no modifica la forma en que los consumidores utilizan o compran la leche larga vida, sino que actualiza las reglas que deben cumplir los fabricantes para producirla y comercializarla.