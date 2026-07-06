Anmat emitió una alerta por tiras reactivas Accu-Chek Guide ilegítimas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta por la circulación de tiras reactivas Accu-Chek Guide ilegítimas, utilizadas para medir los niveles de glucosa en sangre. El organismo advirtió que estos productos presentan irregularidades en su envase y podrían arrojar mediciones incorrectas, con el consecuente riesgo para la salud de las personas con diabetes.

Según informó Anmat, se detectaron unidades de distintas presentaciones (de 25 y 50 tiras) que no fueron distribuidas por la empresa Roche Diabetes Care Argentina S.A., titular del registro del producto en el país. Algunas de ellas carecen del holograma de seguridad sobre el código de barras, mientras que otras presentan un holograma falsificado.

Anmat: cómo identificar las tiras reactivas ilegítimas La empresa incorporó un holograma de seguridad sobre el código de barras como medida para identificar las unidades destinadas al mercado argentino. Por eso, cualquier producto que no cuente con ese elemento o presente un holograma falsificado debe considerarse sospechoso.

Anmat aclaró, sin embargo, que existen unidades destinadas exclusivamente a obras sociales, prepagas y otras instituciones que llevan la leyenda "Uso institucional" sobre un fondo amarillo y no poseen holograma. Esos productos no están autorizados para la venta al público, por lo que su comercialización en plataformas digitales también representa una irregularidad.

Las cajas identificadas con la leyenda "Uso institucional" no están autorizadas para la venta al público. Foto: Anmat El organismo explicó que, al desconocerse la procedencia y las condiciones de conservación de estas tiras reactivas, no puede garantizarse su eficacia, lo que podría derivar en mediciones erróneas de glucosa y, en consecuencia, en decisiones terapéuticas incorrectas.