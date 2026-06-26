La medida que tomó la Anmat contra una distribuidora mendocina por irregularidades

La Anmat oficializó una medida contra una distribuidora de insumos médicos de Mendoza por graves irregularidades. Los detalles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso el inicio de un sumario sanitario contra una distribuidora de insumos médicos con sede en Mendoza, luego de detectar una serie de incumplimientos durante una inspección realizada por el Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM).

La medida fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanza a la firma BIOGAMMA S.R.L., ubicada en Godoy Cruz, cuya habilitación para operar como importadora y distribuidora de productos médicos fue suspendida de manera preventiva hasta que demuestre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

La medida de Anmat contra la empresa mendocina Durante la fiscalización, los inspectores detectaron diversas irregularidades que comprometían las condiciones exigidas por la normativa sanitaria vigente. Entre ellas, encontraron productos vencidos almacenados en el depósito, materiales sin el correspondiente rótulo de importación y artículos destinados a esterilización mezclados con productos ya aprobados para su comercialización.

Además, se constató la falta de documentación que acreditara el cumplimiento de los procedimientos de calidad y la existencia de condiciones de almacenamiento que podrían generar riesgos de contaminación o confusión entre los productos.

Frente a estas observaciones, la ANMAT resolvió suspender preventivamente la habilitación de la empresa e iniciar un sumario sanitario para determinar las responsabilidades correspondientes. La firma no podrá retomar sus actividades hasta acreditar que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa nacional.