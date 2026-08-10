La Anmat prohibió un producto médico por el robo de una unidad

La Anmat prohibió la comercialización y distribución de un dermatoscopio específico tras el robo de una unidad.

La Anmat prohibió el uso y la venta de una unidad robada.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un producto médico luego de que una empresa denunciara el robo de una unidad.

Qué producto prohibió la Anmat La medida fue establecida mediante la Disposición 4945/2026, publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial. El producto alcanzado es un dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen, identificado con el número de serie FFP000960-0145 y registrado bajo PM1958-65.

Según explicó el organismo, la unidad pertenece a la firma Aler SM S.A., empresa habilitada como fabricante e importadora de productos médicos. La compañía realizó una denuncia por el robo del equipo y presentó ante Anmat la documentación correspondiente, incluida la denuncia policial.

El producto médico fue denunciado como robado por la empresa titular. Archivo MDZ Por qué Anmat tomó la medida El producto está registrado como un dispositivo médico de clase de riesgo I y fue autorizado para capturar y documentar imágenes microscópicas y macroscópicas de pacientes. Su función es ayudar en la evaluación inicial de las condiciones de la piel y permitir el seguimiento de los cambios en las lesiones durante controles posteriores.

La medida se tomó luego de que la empresa titular del producto, Aler SM S.A., denunciara el robo de la unidad ante las autoridades. Al tratarse de un equipo cuyo estado y condiciones se desconocen, Anmat consideró necesario tomar medidas para evitar que pudiera ser adquirido o utilizado por terceros.