Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.398 del domingo 9 de agosto

Los números del Quini 6 N° 3.398 ya son conocidos y el próximo sorteo promete una cifra de $12.500 millones.

El Quini 6 realizó este domingo 9 de agosto el sorteo N° 3.398, con millones de pesos en juego en sus diferentes modalidades. Estos fueron los números que salieron y los premios que dejó cada una de las categorías.

Quini 6: números ganadores del sorteo 3.398 En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 06, 09, 10, 18, 22 y 31. El pozo de $7.064.308.818 quedó vacante, ya que no hubo apuestas con los seis aciertos.

En La Segunda del Quini, salieron los números 11, 13, 23, 25, 26 y 30. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó un premio de $4.350.196.620.

Por su parte, en la Revancha los números ganadores fueron 01, 03, 18, 23, 24 y 31. El pozo de $2.919.532.809,60 quedó vacante al no registrarse ganadores con los seis aciertos.

Siempre Sale: cuáles fueron los números ganadores En el Siempre Sale, los números que salieron fueron 01, 09, 16, 18, 30 y 40. La modalidad tuvo un pozo especial de US$3 millones y registró 44 ganadores con cinco aciertos. El premio informado fue de US$68.181,82 por apuesta ganadora.