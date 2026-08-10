Quini 6: quiénes son y de dónde salieron los 44 ganadores que se repartieron los US$3 millones

El Quini 6 celebró sus 38 años con una edición que repartió fortunas. El Siempre Sale especial, con US$3 millones libres de impuestos, debía entregarse sí o sí. Finalmente, el pozo quedó en manos de 44 apostadores que acertaron cinco números.

La combinación ganadora fue 01, 09, 16, 18, 30 y 40. Cada uno de los 44 afortunados recibirá US$68.181,82, que serán abonados en pesos. El monto se calculó tomando como referencia el dólar vendedor del Banco Nación al cierre del viernes 7 de agosto.

Hasta el momento no trascendieron los nombres de los ganadores, pero sí se conoció en qué provincias fueron jugadas las 44 boletas premiadas. Mendoza tuvo cuatro cupones que acertaron cinco números.

Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba encabezaron la lista, con ocho ganadores cada una. Le siguió la Ciudad de Buenos Aires con siete, mientras que Mendoza tuvo cuatro. El mapa completo fue el siguiente :

Los 44 afortunados del Siempre Sale no fueron los únicos festejaron. La edición aniversario del Quini 6 también dejó un ganador que consiguió uno de los premios más grandes de la noche.

Un solo ganador se llevó más de $4.350 millones en La Segunda

En La Segunda, los números sorteados fueron 11, 13, 23, 25, 26 y 30, y hubo un único apostador con seis aciertos. El ganador se llevó $4.350.196.620 y realizó su jugada en una agencia de La Criolla, provincia de Santa Fe.

En esa misma modalidad, hubo 89 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $1.288.186,97 cada uno, y otros 4.672 apostadores con cuatro aciertos, para quienes el premio será de $7.365,86.

Otros premios que dejó el Quini 6

El Tradicional no encontró ganador con seis aciertos (06, 09, 10, 18, 22 y 31), por lo que el pozo de $7.064.308.818 quedó vacante. Sin embargo, 232 personas consiguieron cinco aciertos y cobrarán $494.443,71 cada una, mientras que 7.890 jugadores acertaron cuatro números y recibirán $7.000.

Similar ocurrió en la Revancha. La combinación fue 01, 03, 18, 23, 24 y 31, pero nadie acertó los seis números. De esta manera, quedó sin dueño un pozo de $2.919.532.810.

El Pozo Extra del Quini 6 repartió premios entre miles de jugadores: hubo 4.356 ganadores con seis aciertos y cada uno cobró $45.913,68. La celebración por los 38 años no se limitó a los US$3 millones del Siempre Sale. Entre el ganador multimillonario de La Segunda y los miles de premios de las restantes modalidades, el sorteo del domingo 9 de agosto fue una de las noches más cargadas de ganadores del Quini 6.