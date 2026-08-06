Se viene una edición histórica del Quini: 3 millones de dólares libres de impuestos y sí o sí habrá ganador

El Quini se prepara para una edición histórica. Con motivo de su 38° aniversario, el próximo domingo 9 de agosto se realizará un sorteo especial con un premio asegurado de 3 millones de dólares , libres de impuestos y con una condición que genera expectativa: sí o sí habrá ganador.

"Quini 6 sigue haciendo millonarios, y el próximo pozo especial te lo podés llevar vos", anunciaron desde la cuenta oficial del juego. La celebración tendrá como protagonista a la modalidad Siempre Sale, donde se pondrá en juego el premio extraordinario.

Los 3 millones de dólares se sumarán a los pozos acumulados de las modalidades habituales, por lo que la noche podría repartir una cifra todavía mayor entre los apostadores. Desde la Lotería de Santa Fe señalaron que se trata de un premio sin precedentes para el Quini 6.

El pozo extraordinario formará parte de la modalidad Siempre Sale. Como su nombre lo indica, el premio no puede quedar vacante ni acumularse para el sorteo siguiente. Si una persona acierta los seis números, se llevará el premio completo. En cambio, si nadie consigue los seis aciertos, los 3 millones de dólares se repartirán entre quienes hayan acertado la mayor cantidad de números .

De esta manera, puede existir un único ganador o varios apostadores que deban dividirse el pozo, pero el dinero será entregado sin excepción durante el sorteo aniversario.

El premio especial del Quini será pagado en pesos y sí o sí encontrará uno o más ganadores.

¿Cómo se pagarán los 3 millones de dólares?

Aunque el premio está anunciado en dólares, no será entregado en moneda estadounidense. El ganador recibirá el equivalente en pesos argentinos, con las deducciones impositivas cubiertas por la Lotería de Santa Fe.

Para calcular la cifra definitiva se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto de 2026. Por lo tanto, el valor exacto del premio en pesos se conocerá dos días antes del sorteo.

El sorteo especial se realizará el domingo 9 de agosto y servirá para celebrar los 38 años del popular juego. Con un pozo extraordinario, impuestos cubiertos y un ganador asegurado, el próximo Quini 6 aparece como una de las ediciones más esperadas de los últimos tiempos.

¿Qué posibilidades hay de llevarse los 3 millones de dólares del Quini 6?

Para una apuesta individual, la probabilidad de acertar los seis números del Quini 6 es de una entre 9.366.819, cifra que surge de todas las combinaciones posibles que pueden formarse al elegir seis números entre los 46 disponibles, del 00 al 45. Esto equivale aproximadamente al 0,0000107%. Sin embargo, alcanzar la combinación ganadora no garantiza quedarse con los 3 millones de dólares completos, ya que para cobrar la totalidad del pozo también sería necesario ser el único ganador. Si dos o más apostadores consiguen la mayor cantidad de aciertos, el premio se divide entre todos.

Por lo tanto, la posibilidad real de llevarse el monto completo es todavía menor y dependerá de la cantidad de apuestas realizadas y de que ninguna otra persona haya elegido la misma combinación.

Aunque en distintas oportunidades un único apostador se quedó con pozos millonarios del Quini 6, no existe un registro público que reúna todos los casos desde la creación del juego. Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en diciembre de 2025, cuando una persona de Reconquista acertó los seis números de la modalidad Revancha y ganó más de $8.800 millones, el mayor premio individual entregado hasta ese momento. De todos modos, nunca antes se había puesto en juego en la Argentina un premio de 3 millones de dólares libres de impuestos: el sorteo del 9 de agosto será el primero con estas características y uno de los más importantes en la historia del Quini 6.