Quini 6: un ganador se llevó más de $1.038 millones y crece el pozo para el miércoles

El Quini 6 dejó un ganador millonario en la Revancha y ahora el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $10.150 millones.

El Quini 6 se sortea todos los domingos y miércoles del año. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 volvió a repartir millones este domingo 26 de julio en su edición 3394 , aunque solo una de sus modalidades tuvo un ganador con seis aciertos. Mientras tanto, el pozo acumulado para el próximo sorteo, que se realizará el miércoles 29 de julio, alcanzará los $10.150 millones.

En esta oportunidad, el gran premio de la modalidad Revancha encontró un único ganador, que se llevó más de $1.038 millones. Además, en el Siempre Sale hubo 16 apostadores que acertaron cinco números y cada uno obtuvo un premio superior a los $28,8 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 ofrecerá un pozo estimado de $10.150 millones. Foto: Shutterstock Resultados del Quini 6 del domingo 26 de julio En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 08, 09, 12, 21, 28 y 37. El pozo de $5.394.447.878,40 quedó vacante, por lo que el premio se acumulará para el próximo sorteo.

Por su parte, en La Segunda salieron los números 00, 01, 03, 04, 05 y 22. Al no registrarse ganadores con seis aciertos, el pozo de $2.680.335.680,40 también quedó vacante.

La modalidad Revancha fue la única que tuvo un ganador con seis aciertos. Los números favorecidos fueron 03, 05, 08, 22, 25 y 45, y un solo apostador, oriundo de Localidad de Viale, provincia de Entre Ríos, se llevó el pozo completo de $1.038.037.766,40.