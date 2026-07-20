Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de $500 millones en la Revancha

Cuatro apostadores de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro se repartirán más de $507 millones cada uno tras acertar la Revancha del Quini 6.

El sorteo del Quini 6 comenzó más tarde de lo habitual debido a la transmisión de la final de la Copa del Mundo. Foto: Archivo

El sorteo 3392 del Quini 6, realizado este domingo 19 de julio, volvió a dejar vacantes los principales pozos en las modalidades Tradicional y La Segunda. En cambio, la Revancha tuvo cuatro ganadores, que se repartirán un premio de $507.001.345,20 cada uno.

Los resultados del Quini 6 La modalidad Tradicional volvió a quedar vacante. Los números sorteados fueron 05 - 17 - 27 - 28 - 31 - 45 y el pozo acumulado de $4.824.893.379,60 no encontró ganadores con seis aciertos.

La misma suerte corrió La Segunda, donde salieron los números 08 - 21 - 23 - 33 - 36 - 41. Al no registrarse apostadores con la combinación completa, el premio de $2.110.781.181,60 quedó vacante.

La gran noticia de la noche llegó con la Revancha. Los números favorecidos fueron 04 - 10 - 14 - 17 - 25 - 32 y hubo cuatro ganadores que acertaron los seis números. Cada uno cobrará $507.001.345,20. Las jugadas ganadoras se realizaron en las provincias de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro.

Tras el sorteo de este domingo, el Quini 6 acumula un pozo estimado de $9.000.000.000 para el miércoles. X En tanto, el Siempre Sale arrojó los números 04 - 14 - 18 - 19 - 28 - 29. En esta modalidad hubo 53 apostadores con cinco aciertos, quienes recibirán un premio de $8.963.460 cada uno.