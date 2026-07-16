Quini 6: qué pasó con el sorteo 3391 y por qué fue reprogramado
El tradicional juego de azar Quini 6 postergó su edición del 15 de julio, afectando a miles de participantes que esperaban el sorteo millonario.
El Quini 6 realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos del año. Sin embargo, la edición 3391, prevista para este miércoles 15 de julio, debió ser reprogramada, según informó la organización a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.
De acuerdo con la Lotería de Santa Fe, organismo encargado del juego, la decisión se tomó debido a inconvenientes en los sistemas de procesamiento de una de las provincias participantes. Por ese motivo, el sorteo fue reprogramado para este jueves 16 de julio a las 21.15 horas.
Como ocurre habitualmente, el sorteo se realizará en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales.
Cuánto pone en juego la nueva edición del Quini 6
La edición 3391 pondrá en juego un pozo acumulado de $8.550 millones. La transmisión podrá seguirse en vivo por RTS Santa Fe, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná, TV Pública, Argentina 12 y el canal oficial de YouTube del Quini 6.