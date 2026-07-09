Quini 6: un apostador acertó los seis del Siempre Sale y ganó $363 millones
Tras quedar vacantes los pozos principales, el Quini 6 acumula un monto histórico de $7.850 millones para el próximo sorteo.
La noche del miércoles se realizó la edición 3.389 del Quini 6, que puso en juego más de $6.700 millones. La jornada tuvo un único ganador destacado en la modalidad Siempre Sale, mientras que los principales pozos quedaron vacantes y continuarán acumulándose para el próximo sorteo del domingo 12 de julio.
Los resultados del Quini 6
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 03, 05, 27, 37, 40 y 43. El pozo acumulado de $3.923.626.366,80 quedó vacante, por lo que nadie logró llevarse el premio mayor.
En La Segunda salieron los números 05, 22, 24, 26, 28 y 32. También en este caso quedó vacante el pozo de $1.209.514.168,80, que continuará acumulándose para los próximos sorteos.
La modalidad Revancha registró los números 05, 15, 19, 29, 39 y 44. El pozo de $800.000.000 también quedó sin ganador.
La única modalidad que repartió premios fue el Siempre Sale, con los números 04, 15, 17, 20, 40 y 42. Un único apostador acertó los seis números y se llevará la totalidad del pozo: $363.300.228. El ganador es de González Catán, provincia de Buenos Aires.
Se viene un pozo histórico
Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles 12 de julio, pondrá en juego un pozo estimado de $7.850 millones, una cifra que vuelve a despertar el interés de miles de apostadores en todo el país.