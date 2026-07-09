Quini 6: un apostador acertó los seis del Siempre Sale y ganó $363 millones

Tras quedar vacantes los pozos principales, el Quini 6 acumula un monto histórico de $7.850 millones para el próximo sorteo.

El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo estimado de $7.850 millones. Foto: Noticias Argentinas

La noche del miércoles se realizó la edición 3.389 del Quini 6, que puso en juego más de $6.700 millones. La jornada tuvo un único ganador destacado en la modalidad Siempre Sale, mientras que los principales pozos quedaron vacantes y continuarán acumulándose para el próximo sorteo del domingo 12 de julio.

Los resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 03, 05, 27, 37, 40 y 43. El pozo acumulado de $3.923.626.366,80 quedó vacante, por lo que nadie logró llevarse el premio mayor.

En La Segunda salieron los números 05, 22, 24, 26, 28 y 32. También en este caso quedó vacante el pozo de $1.209.514.168,80, que continuará acumulándose para los próximos sorteos.

La modalidad Revancha registró los números 05, 15, 19, 29, 39 y 44. El pozo de $800.000.000 también quedó sin ganador.

La única modalidad que repartió premios fue el Siempre Sale, con los números 04, 15, 17, 20, 40 y 42. Un único apostador acertó los seis números y se llevará la totalidad del pozo: $363.300.228. El ganador es de González Catán, provincia de Buenos Aires.