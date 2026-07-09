La infartoneta: cómo cuidar el corazón ante el partido de la Selección argentina y Suiza en cuartos

A 12 minutos del final del partido, la Selección argentina iba perdiendo 2 a 0 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 , desatando una montaña rusa de emociones entre la hinchada que estaba presente en la cancha como entre aquellos que vieron el partido en sus casas. De la agonía, desesperación, enojo y desilusión, se pasó, en cuestión de 13 minutos, a vivir una euforia increíble debido a la histórica remontada del seleccionado de Lionel Scaloni con los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández .

Pese a la felicidad que provocó el triunfo y el pase a cuartos de final -partido que la Selección disputará ante Suiza el sábado en Kansas-, miles de personas compartieron videos y testimonios en redes sociales, asegurando que durante el partido experimentaron síntomas de estrés. Mientras millones celebraban el 3-2, los servicios de emergencia recibían consultas por dolor en el pecho, hipertensión y palpitaciones . Para el cuerpo, un partido así puede sentirse como una amenaza real.

Durante un partido decisivo, el cuerpo puede entrar en estado de alerta. El corazón se acelera, aumenta la presión arterial, aparece tensión muscular y se liberan hormonas como cortisol, adrenalina y noradrenalina . En la mayoría de las personas, esa reacción desaparece con el paso de las horas. Sin embargo, en quienes tienen antecedentes cardiovasculares, hipertensión o arritmias, el estrés puede convertirse en un factor de riesgo.

Eduardo Arellano , emergencista, sanitarista y Director de RCP Argentina contó que durante el partido se multiplicaron los llamados vinculados a síntomas físicos compatibles con cuadros de ansiedad o angustia. Según detalló, las consultas se repetían con un mismo patrón: malestar en el pecho, hipertensión y sensación de palpitaciones.

El capitán volvió a rescatar a la Selección argentina, que protagonizó una remontada histórica y sigue soñando.

Aunque el triunfo haya sido una alegría, Arellano explicó que el impacto emocional puede activar una respuesta física intensa. “Es un estrés emocional, por más que haya sido algo bueno o algo lindo, generó estrés en la población”, sostuvo. Esa reacción, agregó, libera sustancias que pueden provocar palpitaciones y aumento de la presión arterial. En personas con antecedentes coronarios, infartos previos o arritmias, ese escenario puede ser más delicado.

“Imaginate que a la persona que tiene antecedentes de infarto o de arritmia se le dispara todo”, advirtió. Por eso, insistió en que, ante síntomas como dolor en el pecho, presión muy elevada, falta de aire o palpitaciones intensas, la recomendación es comunicarse con el servicio de emergencia.

Quiénes tienen que cuidarse más durante un partido

Por su parte, Mariano Masciocchi, clínico y cardiólogo, M.N. 107645, coincidió en que el problema suele aparecer con mayor fuerza en personas que ya tienen una condición de base. “Una arritmia, una hipertensión arterial o un infarto de miocardio, en general, se produce sobre un corazón previamente predispuesto”, explicó, en diálogo con MDZ.

Cuando juega la Selección, las consultas cardíacas aumentan hasta un 20%. Imagen generada con IA

En ese sentido, quienes son más propensos a sufrir complicaciones en medio de un partido, son las personas hipertensas, con antecedentes coronarios, arritmias previas o algún tipo de alteración cardiovascular. En esos casos, la liberación de cortisol y adrenalina puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el riesgo cardiovascular.

Masciocchi también hizo referencia a estudios realizados durante mundiales anteriores, como Alemania 2006 y Brasil 2014, que analizaron el aumento de consultas cardiovasculares en días de partidos. Según explicó, en esos documentos se observó que el riesgo de emergencias cardiovasculares aumentaba especialmente en personas con enfermedades previas.

Qué alimentos evitar durante un partido

Para el cardiólogo, el partido no es el único factor que impacta sobre el cuerpo. El contexto que rodea a los encuentros también puede sumar riesgo: reuniones, comidas pesadas, exceso de sal, grasas, ultraprocesados y alcohol. “Cuando nos juntamos, aparece la picada, aumenta el consumo de sal, grasas, cerveza, alcohol, y eso también predispone muchísimo más a tener esta situación de riesgo”, explicó.

Cómo cuidarse ante el partido de Argentina vs. Suiza

En diálogo con MDZ, el especialista remarcó que no se trata de que una arritmia aparezca “de la nada”, sino de una suma de factores. El estrés emocional, la ansiedad, la mala alimentación, el alcohol y el olvido de la medicación pueden formar una cadena que afecta al organismo. En ese contexto, Masciocchi recomendó optar por comidas más livianas, hidratarse mejor y evitar los excesos. “La idea es encontrarse y disfrutar del evento deportivo, no ponernos en riesgo”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales en los que coincidieron ambos especialistas fue la importancia de no abandonar los tratamientos habituales durante los días de partido. Arellano remarcó que, especialmente en personas mayores, es clave tomar la medicación indicada. “Por ahí, con los nervios del partido, no toman la medicación y ahí empieza todo”, señaló.

El sábado, la Selección argentina enfrentará a Suiza. EFE

Masciocchi aclaró que muchas veces no se trata de una decisión intencional, sino de una consecuencia del mismo estrés. “No es que lo dejan a propósito. Es el mismo estrés y ansiedad lo que hace que te olvides”, observó. Al mismo tiempo, advirtió que tampoco se debe caer en la automedicación preventiva: “No es que hay que automedicarse con un antihipertensivo, un ansiolítico, un antiarrítmico o una aspirina porque viene el partido, porque claramente estaríamos cometiendo un error.

Por qué nos sentimos cansados después del partido

Tras el triunfo, muchas personas sintieron cansancio, tensión o una especie de “bajón” físico. Para Masciocchi, esa sensación tiene una explicación clara: el cuerpo atravesó una descarga hormonal intensa. El cardiólogo lo comparó con lo que ocurre después de una situación de peligro, como un asalto o un robo. “El cuerpo libera adrenalina y cortisol porque es una situación de amenaza. Es un mecanismo natural del organismo”, fundamentó.

Entonces, después de esa ola de hormonas, el cuerpo necesita detenerse. “Luego de esa ola de cortisol y adrenalina, el cuerpo necesita parar”, señaló y agregó: “Volver a la normalidad te lleva entre dos a tres horas”.

Los especialistas recomendaron medidas simples para ayudar al cuerpo a bajar la intensidad después de un partido vivido al límite: descansar, hidratarse, comer liviano, respirar profundo y evitar nuevos estímulos. Masciocchi sugirió tomar una ducha, desconectarse de las pantallas, hacer respiración profunda, caminar despacio y evitar actividades que generen más demanda cardiovascular. También recomendó no salir a manejar, hacer deporte o continuar la noche con más excesos.