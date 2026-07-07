Por qué un partido de la Selección puede afectar tu corazón: esto dicen los médicos

Cada vez que juega la Selección argentina, millones de personas viven el partido con una intensidad difícil de igualar. Los goles, los penales, los minutos finales y las definiciones ajustadas generan una montaña rusa de emociones que, además de poner a prueba los nervios, también pueden tener un impacto real sobre el organismo.

Desde la División Cardiología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que durante los grandes eventos deportivos, como el Mundial de fútbol , suele registrarse un aumento de consultas relacionadas con problemas cardiovasculares desencadenados por el estrés emocional.

Analía Aquieri (MN 114.729), médica cardióloga del Laboratorio de Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas, explicó que las emociones intensas provocan una importante liberación de adrenalina, una hormona que acelera el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial.

"Esta respuesta del organismo puede provocar palpitaciones y aumentos bruscos de la presión arterial, lo que representa una amenaza aún mayor para quienes presentan múltiples factores de riesgo cardiovascular", señaló la especialista.

Aunque la mayoría de las personas puede disfrutar del Mundial sin inconvenientes, los médicos recomiendan prestar especial atención a quienes ya padecen enfermedades cardiovasculares o presentan factores de riesgo.

Entre los grupos que deberían extremar los cuidados se encuentran quienes tienen:

• Hipertensión arterial.

• Enfermedad coronaria.

• Antecedentes de arritmias.

• Insuficiencia cardíaca.

• Diabetes.

• Colesterol elevado.

• Obesidad.

• Tabaquismo.

• Sedentarismo.

Según Aquieri, la combinación entre la descarga de adrenalina y una enfermedad preexistente puede favorecer la aparición de crisis hipertensivas, arritmias, dolor de pecho e incluso otros eventos cardiovasculares agudos.

EFE

Cómo cuidar el corazón mientras juega Argentina

Los especialistas del Hospital de Clínicas recomiendan adoptar algunas medidas sencillas para reducir el impacto que puede generar la tensión del partido:

• Tomar la medicación habitual sin modificar las dosis.

• Evitar el consumo excesivo de alcohol.

• No fumar durante el encuentro.

• No ingerir bebidas energizantes.

• Evitar las comidas abundantes antes y durante el partido.

• Llegar descansado y haber dormido las horas necesarias.

• Reducir, en lo posible, el estrés acumulado de la jornada.

• Si la ansiedad resulta muy intensa, optar por escuchar el partido en lugar de verlo puede disminuir el impacto emocional.

• Consultar con un profesional de la salud cuando la ansiedad sea persistente o interfiera con la vida cotidiana.

Qué hacer si alguien se descompensa durante el partido

Si una persona presenta un malestar importante mientras transcurre el encuentro, los especialistas aconsejan retirarla del ambiente de tensión y solicitar asistencia médica de inmediato.

Además, remarcan que no se deben administrar medicamentos por cuenta propia, especialmente cuando se desconocen los antecedentes médicos del paciente. Solo una evaluación profesional puede determinar si se trata de un episodio pasajero o de una emergencia cardiovascular o neurológica.

Cuáles son los síntomas que no deben ignorarse

Durante un partido del Mundial es importante consultar de urgencia si aparecen síntomas como:

• Dolor u opresión en el pecho.

• Palpitaciones intensas o sostenidas.

• Falta de aire.

• Mareos o pérdida de conocimiento.

• Dolor de cabeza muy intenso acompañado por una fuerte elevación de la presión arterial.

• Dificultad para hablar o mover alguna parte del cuerpo.

Los especialistas recuerdan que disfrutar del Mundial también implica cuidar la salud. Mantener hábitos saludables, reconocer las señales de alarma y actuar rápidamente ante cualquier síntoma permite vivir cada partido con mayor tranquilidad y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.