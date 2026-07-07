El pueblo de Salta que muchos pasan de largo camino a Cachi

Muchos llegan a la zona con la mirada puesta en Cachi, pero unos kilómetros antes aparece un pueblo que merece una pausa: pueblo . Payogasta, en pleno Valle Calchaquí, conserva una postal simple, seca y muy norteña, con calles angostas de tierra, casas de adobe y montañas alrededor.

La localidad se encuentra a 147 kilómetros de la ciudad de Salta , en un recorrido que suele formar parte de los viajes por los Valles Calchaquíes. El sitio oficial de Turismo de Salta la describe como un poblado tranquilo, destacado por su belleza, sus construcciones antiguas y el paso del tiempo visible en sus calles.

El gran rasgo visual de Payogasta aparece en sus campos. En esta zona, los pimientos secándose al sol tiñen el paisaje de rojo y forman una de las imágenes más características del pueblo. Esa tradición productiva también explica por qué la localidad está tan asociada al pimentón, uno de los productos más reconocidos de los Valles Calchaquíes.

Payogasta también funciona como una puerta de entrada a algunos paisajes fuertes de Salta. Desde la zona se puede continuar hacia el Parque Nacional Los Cardones, la Recta del Tin Tin y la Cuesta del Obispo, tres recorridos que forman parte de uno de los caminos más impactantes del norte argentino .

Las calles de tierra, las casas de adobe y las montañas rodean a este pueblo de los Valles Calchaquíes.

A diferencia de otros destinos más instalados, este pueblo no necesita grandes movimientos para llamar la atención. Su atractivo está en la escala baja, en los muros de adobe, en los colores secos del valle y en esa sensación de estar frente a un lugar que todavía conserva una vida muy ligada a la tierra.

El Potrero de Payogasta es otro de los puntos mencionados por la promoción turística de Salta. En los alrededores, el paisaje combina zonas rurales, montañas y caminos que permiten entender por qué este sector de los Valles Calchaquíes tiene tanta fuerza visual.

La cercanía con Cachi puede jugarle en contra, porque muchos viajeros siguen de largo. Pero también puede ser su mayor ventaja: Payogasta permite sumar una parada más tranquila, menos previsible y con una identidad propia dentro de una ruta muy buscada por el turismo.

Por eso este pueblo de Salta funciona como una nota perfecta para quienes quieren mirar más allá de los destinos de siempre. Entre pimientos al sol, adobe, montañas y caminos calchaquíes, Payogasta demuestra que algunos lugares no necesitan ser los más famosos para quedarse en la memoria.