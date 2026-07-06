Brasil: el pueblo costero que los viajeros argentinos eligen para desconectarse

El paraíso escondido en Brasil donde no hay autos y la noche nunca termina. Ni Río ni Buzios.

Jericoacoara es el paraíso escondido del noreste de Brasil que conquista a todos los viajeros este año. Combina naturaleza virgen, mística bohemia y diversión relajada. Algo que enamora a los argentinos.

La magia nocturna entre calles de arena en Brasil Este antiguo pueblo de pescadores mantiene sus calles cubiertas por completo de arena fina y prohíbe la circulación de autos particulares dentro del casco urbano.

Al caer la tarde, la enorme duna del Pôr do Sol reúne a los visitantes para presenciar uno de los atardeceres más espectaculares del continente.

Cuando la noche llega, el centro se ilumina con luces cálidas y se llena de puestos callejeros que preparan caipiriñas de frutas tropicales exóticas.