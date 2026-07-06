Piscinas naturales transparentes: el paraíso oculto de Brasil que es perfecto para visitar en julio

Julio es el mes perfecto para descubrir la Chapada das Mesas en Brasil, un rincón paradisíaco donde la falta de lluvias garantiza la máxima transparencia de sus piscinas naturales.

La Chapada das Mesas en el estado de Maranhão es uno de los secretos naturales mejor guardados de Brasil. Su nombre proviene de sus imponentes formaciones rocosas de arenisca que asemejan grandes mesas de piedra, esculpidas por la erosión de años.

Este destino es casi una parada obligatoria para quienes visitan Brasil durante julio, ya que durante este mes se produce la estación seca y al no haber lluvias, los ríos no arrastran sedimentos logrando que los pozos naturales alcancen su máximo nivel de transparencia. Además, los caminos de tierra se vuelven transitables.

Qué hacer en julio Las actividades son perfectas para desconectarse del celular y disfrutar del entorno. La más recomendada es visitar Poço Azul, una piscina natural de agua transparente rodeada de paredes de roca, con pasarelas de madera que facilitan el acceso. Pero también llaman la atención las cascadas de São Romão y de Prata porque se puede pasar por detrás de su cortina de agua.

El parque tiene actividades relajantes y aptas para todas las edades. Shutterstock Los caminos para llegar a las cascadas del Parque Nacional son de arena densa. Por eso es indispensable contratar un vehículo 4x4 o ir con un guía local acreditado. Pero, al ser temporada alta, se aconseja ingresar a las cascadas temprano para disfrutar de la tranquilidad del lugar antes de las excursiones masivas.