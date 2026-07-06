El déficit comercial con Brasil cayó a US$40 millones por suba de exportaciones y baja de importaciones

El saldo de la balanza en el comercio bilateral de la Argentina con Brasil mostró una mejora durante junio. De acuerdo al informe de la consultora Abeceb, el intercambio entre ambos países cerró el mes con un saldo negativo de apenas US$ 40 millones, una reducción de US$ 479 millones respecto del déficit comercial de US$520 millones registrado en junio de 2025.

La mejora respondió a que las exportaciones argentinas hacia el país vecino crecieron un 16,9% interanual y las importaciones retrocedieron un 18,1%. De todos modos, el flujo comercial total cayó un 4%, hasta los US$ 2.610 millones. En el acumulado del primer semestre, el déficit bilateral alcanzó los US$ 993 millones, cifra que representa apenas un tercio del rojo de US$ 2.947 millones registrado durante el mismo período de 2025.

El principal factor detrás de la reducción del déficit fue la fuerte retracción de las importaciones vinculadas a la industria automotriz . Las compras argentinas desde Brasil totalizaron US$ 1.325 millones en junio, acumulando su octava caída interanual consecutiva. El descenso estuvo concentrado en vehículos, autopartes y motores, cuya reducción conjunta alcanzó US$ 374 millones, incluso superior a la caída total de las importaciones del mes.

Según Abeceb, esta dinámica responde a varios factores, entre ellos la acumulación de stocks en el mercado argentino, una demanda interna más débil por la caída de los patentamientos y un proceso de diversificación de proveedores hacia China y otros mercados fuera del Mercosur.

En sentido contrario, algunos rubros industriales mostraron crecimiento. Se destacaron las mayores importaciones de aluminio, mineral de hierro, óxido de aluminio y máquinas eléctricas, mientras que también aumentaron las compras de combustibles y carne vacuna, aunque con una incidencia mucho menor sobre el total del comercio bilateral.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los US$ 1.285 millones durante junio, con un incremento interanual del 16,9%. De esta manera, el acumulado de 2026 pasó a mostrar un crecimiento de 3,6%, luego de un primer trimestre que había sido negativo.

El mayor aporte provino del complejo energético y petroquímico. Las ventas de petróleo crudo registraron un crecimiento excepcional, al pasar de US$ 1,6 millones en junio de 2025 a US$ 71,1 millones este año. A ello se sumó el fuerte aumento de las exportaciones de polímeros de etileno, que crecieron más del 100%.

En conjunto, el sector petroquímico explicó US$ 99 millones del incremento exportador, equivalente al 53% de toda la mejora observada en junio.

También contribuyeron las mayores exportaciones de aluminio y de vehículos para transporte de mercancías. En cambio, los envíos agropecuarios mostraron un desempeño más débil, con caídas en las ventas de trigo y cebada hacia Brasil, parcialmente compensadas por un aumento en las exportaciones de productos lácteos.

De cara a los próximos meses, Abeceb proyecta que el déficit comercial bilateral continuará siendo significativamente menor al registrado en 2025. La consultora atribuye esa expectativa a varios factores: la reciente depreciación del peso, un crecimiento más moderado del consumo interno, el menor dinamismo de la industria manufacturera y la continuidad del proceso de diversificación de proveedores fuera del Mercosur.

Al mismo tiempo, considera que las exportaciones argentinas seguirán siendo apuntaladas por la cosecha agrícola, el crecimiento del sector energético y mayores volúmenes exportados de hidrocarburos. Sin embargo, advierte que la debilidad prevista para la economía brasileña limitará el aporte de ese mercado al comercio exterior argentino, por lo que el desempeño exportador dependerá en mayor medida de otros destinos internacionales.