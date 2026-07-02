Dólares por las orejas: el buen momento que muestran este año las exportaciones argentinas

El presidente Milei ilustró con esa figura el fenomenal ingreso de dólares vía exportaciones. Hay un cambio de tendencia pero al agro aún es el rey.

La liquidación de dólares del sector agroindustrial comenzó a a partir de abril y le dio aire al Gobierno para capturar los dólares que necesita el Banco Central.

Podrá ser en el 2027, o el 2028. Siempre que no haya cambios radicalizados en la política económica. Y se mantengan las reglas de juego más básicas y coherentes con los equilibrios macroeconómicos generales. Argentina podría superar los 100.000 millones de dólares y generar un superávit comercial de un piso de 25.000 millones de dólares anuales, los que podrían llegar a U$S30.000 millones.

Y, en unos cinco años superar los 40.000 millones de dólares. Solo con los esquemas exportadores actuales. Sin incorporar sectores que podrían ser sorpresa con el tiempo como el cobre. Si estos números se cumplieran (no es una utopía pensarlo), el país no sólo no tendría restricciones externas por años o décadas, sino que podría plantarse ante los mercados financieros internacionales, reestructurar la deuda externa privada con mejores tasas y plazos y eliminar todas las restricciones externas. Se estaría en el primer paso para lograr esos objetivos, pero aún falta.

La coyuntura de estos primeros pasos fue analizada en el último informe preparado por la Fundación Mediterránea, titulado “El agro sigue liderando la generación de divisas, pero petróleo y minería acortan la distancia”.

El informe, firmado por los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, mensuran la evolución actual de los principales sectores exportadores, y las posibilidades que otros rubros alcancen al agro el cetro de principal fuente de divisas en ventas al exterior, pero sin que el sector primario y primario industrial pierda protagonismo.

Agro, petróleo y minería Las principales conclusiones del informe son las siguientes.