En la previa a la reunión en Suiza, el precio del petróleo se acerca a niveles previos a la guerra y hay poco movimiento en Ormuz

Con la firma del acuerdo provisional, el petróleo baja ante la inminente reunión en Suiza. El Estrecho de Ormuz no registra signos de reapertura.

El estrecho de Ormuz es el escenario principal de la guerra en Medio Oriente. Foto Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que firmó el memorándum de entendimiento con Irán. La expectativa se posa en al reunión del viernes en Suiza, donde ambas partes avanzarían en la implementación del acuerdo. Es ese escenario, el petróleo baja y el mercado se mantiene expectante que retome valores previos al conflicto, mientras que hay poco flujo en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán han firmado electrónicamente un acuerdo provisional. En medio de las reuniones del G7 en Francia, Trump expresó a la prensa que lo firmó en Versalles, según consignó The Financial Times. Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo en una publicación en redes sociales que ambos países habían firmado el acuerdo.

Ahora, la mirada se posa en el encuentro del viernes en la ciudad suiza de Ginebra para tratar la implementación del acuerdo y cómo se avanza en la siguiente fase.

En ese contexto, este jueves el precio del petróleo Brent opera a US$76 el barril y extiende bajas. Cabe señalar que cotizaba en trono a los US$70 ante del conflicto. En tanto, el WTI cotiza a US$74,69, una caída diaria del 2,7%.

En tanto, aún no se registra movimientos por el estrecho de Ormuz, según expresó a MDZ Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy. El especialista señaló que "si efectivamente se abre el estrecho, el valor del crudo bajará más en el corto plazo".