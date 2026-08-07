La CAME presentó su nuevo sector de Gas, Petróleo y Minería

A cargo del sanjuanino Dino Minnozzi, la confederación presentó su nuevo sector orientado a tanto a los hidrocarburos como a la minería.

En los últimos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó su nuevo sector dedicado a Gas, Petróleo y Minería, a cargo del sanjuanino Dino Minozzi, secretario de Servicios y coordinador del sector Industria.

El presidente de la confederación, Ricardo Diab, destacó que CAME “no puede quedarse afuera de este tema”: “A nivel nacional, este sector es uno de los más importantes para generar recursos y riqueza”, resaltó el titular de la entidad.

A su vez, Minozzi marcó que las empresas, a través de la red CAME, pueden brindar diferentes servicios para generar la cadena de valor y derramar en otras áreas como el comercio, la industria y los servicios en general.

El nuevo sector de CAME se suma a los ya existentes, que operan en áreas como Comercio, Industria, Turismo, Economías Regionales, Construcción y Comercio Exterior.

CAME presentó su nueva sección dedicada al Gas, Petróleo y Minería. CAME El nuevo sector estará centrado en minería y petróleo, pero con mirada industrial Según informó CAME, el sector estará integrado por representantes tanto de las provincias en donde se realizan la explotación, como así también de provincias industrializadas, preparadas para producir insumos necesarios para las actividad petrolera o minera.