Los dueños: quién es quién detrás del tesoro minero de Las Heras

Los 300 derechos abarcan una superficie de 558.052 hectáreas y están en manos de 72 titulares distintos. Pero el 74% de esa superficie es propiedad de 10 dueños. Esa concentración se acentuó: desde 2023 se otorgaron 80 derechos mineros y la mayoría quedó en pocas manos.

La principal zona de interés es Yalguaráz, el distrito minero donde está el proyecto San Jorge. La lista de principales “dueños” se puede realizar con dos parámetros: cantidad de “propiedades mineras” o superficie sobre la que pretenden explorar.

En el primer caso, Minera San Jorge es quien lidera la lista, con 78 permisos, la mayoría otorgados en la década de los 90, cuando comenzó el proyecto. El Grupo integrado por “Sottano, Caccavari Borlenghi le sigue con 16. Luego vienen Winter Sky y Andean con 12 permisos, Nat Science con 10, Minera Río de la Plata con 9 y Aguas Danone de Argentina con 8, Álamo Boreal con 8 y Julio Cesar Ortiz con 7 termina los 10 primeros en el ránking.

El otro listado, por superficie, es encabezado por Nat Science, con 82.971 hectáreas, seguido por Andean, Winter Sky, Julio Cesar Ortiz, Hidrogruas y Servicios y Corriente Argentina. La interpretación cambia cuando se atan cabos. El “grupo” de propiedades que representa Julio Cesar Ortiz es el principal referente a seguir, pues además de las propiedades que tiene a su nombre en hay que sumar las de Andean, Winter Sky y Corriente Argentina. Hay otros nombres y empresas conocidas, como AgAuCu, Dumit, SWM, que tienen participación.

Nat Science es la empresa de los hermanos Santiago y Joaquín Barbera. Son empresarios ligados al negocio de la gastronomía, el real state, las finanzas y la producción. Además, son intermediaron en la gestación de negocios y, en ese sentido, aseguran que tienen inversores extranjeros que podrían financiar la exploración en Las Heras.

El diagrama de relaciones está hecho con la información oficial y la coordenadas de 44 de las 300 propiedades mineras. Incluye algunos datos de superficiarios.

Julio Cesar Ortiz. Es abogado, ligado a la minería desde hace décadas y con buenos vínculos en el Gobierno. Fue parte del primer proyecto San Jorge y tiene una certera grande de activos mineros en Mendoza, en las dos áreas promocionadas por el Poder Ejecutivo: Malargüe y Las Heras.

Winter Sky. Es una empresa creada en julio del 2025 que tiene como fundador a Pablo Vicchi, pero como administradores a Julio Cesar Ortiz y María Celeste Macaluzzo, es decir los “principales gestores” de la minería en Las Heras.

Hidrogruas Servicios. Es una empresa del grupo CEOSA, de Fernando Porreta. Tiene propiedades mineras registradas en esta nueva etapa y ese hito representa una expansión. CEOSA es la principal ejecutora de obra pública en Mendoza. Hoy tiene a su cargo la extensión del Metrotranvía ( por más de 200 millones de dólares), el tren de cercanías (por más de 100 millones de dólares), uno de los tramos de los Acceso Este y Sur, entre otras. También es concesionario del Hotel Potrerillos, es parte del consorcio de la Terminal y tuvo participación en negocios energéticos con EMESA. Porreta es presidente de Gimnasia y tiene como superficiario de una de las propiedades mineras a Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

Minera San Jorge. Es la empresa que desarrollará la primera mina de cobre de Mendoza. La exploración en la zona del Yalguaraz comenzó en la década de los 90. El primer proyecto estuvo a cargo de la canadiense Coro Mining, que fue rechazado por la Legislatura en 2012. El año pasado consiguió la aprobación legislativa para la etapa de explotación; ahora con otros capitales. San Jorge es propiedad de una sociedad formada por Zonda Metals y el Grupo Alberdi. La proporción es 70-30. Zonda es una empresa de origen societario suizo y el dueño real es el grupo Solway Investment Grup. Esa compañía que tiene su base en Macedonia y Suiza. Los accionistas principales son los integrantes de la familia Bronstein.

Danone. Es la empresa de origen francés dueña de Villavicencio. Allí explota el agua mineral y también la zona turística y la reserva. Es titular de la tierra y tiene propiedades mineras en la zona. Arrastra conflictos con empresas mineras que comenzaron a explorar entre 2003 y 2006 dentro de la reserva y en zonas de influencia. Esos trabaos se frenaron vía judicial. En la Corte se tramita otra causa porque el Gobierno autorizó la exploración en la zona y DANONE se opuso.

Las zonas en conflicto

Hay tres zonas relevantes de interés minero.

Yalguaraz, es el distrito donde está San Jorge. Hay 108 derechos otorgados, la mayoría en manos de San Jorge y quienes rodearon ese proyecto. Allí quedaría gran parte del Distrito Norte. El boom ocurrió desde 2023 y allí Nat Science, Andean y Winter Sky registraron sus cateos más grandes. MINERA SAN JORGE S.A. (78) · WINTER SKY S.A.S. (6) · ANDEAN EXPLORATION S.A. (5) son los principales “dueños”.

Paramillos –Cortaderitas hay 43 derechos mineros y allí están las históricas minas de Paramillos, una de las áreas más exploradas. Hay antiguos interesados en la zona como Minera Río de la Plata y otros que cruzan intereses, como Danone. Winter Sky y Julio Cesar Ortiz también tienen propiedades en la zona.

Villavicencio. Es la zona de mayor tensión. Hay 52 derechos mineros otorgados, con más de 36 mil hectáreas a explorar. Algunos cateos se superponen con la Reserva Villavicencio, cuyo propietario de la tierra es Danone. La empresa Álamo Boreal tiene 5 propiedades y es la “heredera” de Minera del Oeste y, aparentemente, Deprominsa (empresa radicada en San Juan y que representa a varias compañías mineras internacionales, como Lundin). Son las empresas que exploraron entre 2003 y 2006 y con quienes se generaron conflictos con Danone. La propietaria de la marca de agua Villavicencio tiene allí 4 permisos mineros para buscar cobre y oro, pero esos pedidos responden más a una estrategia de bloqueo que de exploración.

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