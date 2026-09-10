Las exportaciones crecieron casi un 50% desde 2023 con precios que no variaron

Las exportaciones argentinas crecieron 47,8% entre 2023 y el primer semestre de 2026. El aumento se explicó casi por completo por un mayor volumen de productos vendidos al exterior. Mientras las cantidades exportadas subieron 48%, los precios cayeron 0,1%, según un informe de PwC Argentina elaborado con datos del Indec.

En 2025, las exportaciones aumentaron 8,1% en términos reales, frente a una suba de 4,5% del PBI. Su aporte explicó 1,9 puntos porcentuales del crecimiento de la economía. En el primer trimestre de 2026, las ventas externas crecieron 9,8% interanual, mientras que el PIB avanzó 2,3%.

El crecimiento de las cantidades exportadas comenzó en 2024 y alcanzó a los principales rubros durante 2025 y el primer semestre de 2026. La comparación con 2023 tiene como referencia un año afectado por la sequía, que redujo la producción agropecuaria y llevó las cantidades exportadas a niveles bajos. Aun si se toma 2022 como base, los productos primarios registraron cantidades exportadas 22,4% superiores y las manufacturas de origen agropecuario, 11,3% mayores.

En el primer semestre de 2026, las cantidades exportadas de productos primarios superaron los máximos de 2019 y 2020, mientras que las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron un nivel superior al máximo registrado en 2007. Combustibles y energía llegaron a los valores más altos de las últimas dos décadas, aunque todavía por debajo del máximo anual de 2002. Las manufacturas de origen industrial superaron los registros de 2023, pero permanecieron por debajo de los máximos de 2011 y 2018.

La minería metalífera y de litio registró el mayor crecimiento entre los principales complejos exportadores. Su valor FOB aumentó 227,9% entre los primeros semestres de 2023 y 2026, con una suba de 166,2% en las cantidades y de 23,2% en los precios. El carbonato de litio explicó una parte importante de ese resultado, con un aumento de 2.062% en el valor exportado y de 3.198% en las cantidades. Las ventas de oro para uso no monetario crecieron 180% y las de minerales de plata y sus concentrados, 393%.

El complejo petrolero y petroquímico aumentó 104,5% sus exportaciones en valor FOB, con un crecimiento de 96,3% en las cantidades y de 6,7% en los precios. El petróleo crudo fue el principal producto, con una suba de 193% en valor y de 169% en cantidades.

El complejo cerealero aumentó 58,5% sus exportaciones, impulsado por una suba de 131,8% en las cantidades que compensó una caída de 31,6% en los precios. El trigo fue el principal producto del rubro. Las exportaciones del complejo oleaginoso crecieron 29,1%, con cantidades 64,1% superiores y precios 21,3% menores. El complejo bovino y lácteo aumentó 44%, con una suba de 40% en los precios y de 2,9% en las cantidades.

El complejo farmacéutico incrementó 44,5% sus exportaciones en valor, aunque las cantidades bajaron 6,9%. El resultado se explicó por un aumento de 50,9% en los precios. El complejo automotriz registró una caída de 2,1% en valor, debido a una baja de 13,1% en las cantidades que no pudo ser compensada por una suba de 11,1% en los precios.

Las provincias vinculadas con la minería y la energía registraron los mayores aumentos exportadores. Catamarca encabezó el crecimiento, con una tasa anual compuesta de 43% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026. Sus exportaciones casi triplicaron el nivel de 2023, principalmente por el carbonato de litio. Neuquén creció 37%, impulsada por las mayores cantidades de petróleo crudo, y Tierra del Fuego aumentó 25%, también por el petróleo.

Santa Cruz y San Juan registraron tasas anuales compuestas de crecimiento de 32% y 31%, respectivamente, por las exportaciones de oro y plata. En ambas provincias los precios tuvieron una incidencia importante. Santiago del Estero fue la única provincia mencionada con una caída, cercana a 3% anual compuesto, afectada por menores rindes de maíz y por la baja de los precios internacionales.

Brasil siguió siendo el principal destino de las exportaciones argentinas, pero su participación cayó de 17,1% en el primer semestre de 2023 a 12,6% en el mismo período de 2026. Las ventas a ese mercado crecieron apenas 3% anual compuesto, debido principalmente a la caída de los envíos automotrices. China y Estados Unidos aumentaron 1,8 puntos porcentuales cada uno su participación en las exportaciones argentinas; India sumó 1,6 puntos; Suiza y Tailandia, 1,4 puntos cada uno; y Arabia Saudita, 1,2 puntos.

Las exportaciones totales crecieron a una tasa anual compuesta de 13,9% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026. Tailandia registró el mayor aumento, con 91,3%, aunque partía de una participación de apenas 0,4%. Arabia Saudita creció 48,2%, Suiza 39,5%, India 25,6%, Turquía 23,8%, Marruecos 23,2%, Canadá 22,7%, Australia y Estados Unidos 22,1% y China 21,8%.

Los productos exportados también variaron según el mercado. Tailandia aumentó sus compras de petróleo crudo y trigo; Arabia Saudita, de maíz, cebada y pellets de soja; Suiza, de oro y carne bovina; e India y Turquía, de aceites y derivados de soja y girasol.

Argentina aumentó su participación en las exportaciones mundiales de bienes de 0,29% en 2023 a 0,34% en 2024 y 0,37% en 2025. El nivel de 2025 fue similar al de 2022, aunque permaneció por debajo del máximo de 0,47% registrado en 2011.

Los nuevos acuerdos comerciales todavía no explican el crecimiento registrado hasta el primer semestre de 2026. El acuerdo firmado con Estados Unidos a comienzos de este año eliminó aranceles para 1.675 productos argentinos y amplió el acceso preferencial de la carne bovina. También se aprobaron acuerdos con EFTA, Singapur y Panamá, mientras continúan las negociaciones con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Japón, India, México y Corea del Sur. Sus efectos corresponden principalmente a los próximos años.