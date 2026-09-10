La inflación de agosto fue de 1,7%, la menor desde junio del año pasado

La inflación de agosto fue de 1,7%, según el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el INDEC. Se trató de la menor variación mensual desde junio de 2025 y también del registro más bajo de 2026. Con el resultado del mes, los precios acumularon un 21,3% de suba en los primeros ocho meses del año y alcanzaron 33,5% en la comparación interanual.

Como es ya una constante en este gobierno los mayores aumentos llegaron de la mano de servicios públcios. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,8%. Le siguió Educación, con 2,5%; Salud, con 2,4%; Comunicación, con 2,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; Restaurantes y hoteles, con 1,8%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,7%.

Prendas de vestir y calzado fue la única división que registró una variación negativa, con una baja de 0,6%, mientras que Recreación y cultura no presentó cambios durante agosto. En la categoría Estacionales, los precios disminuyeron 0,9%, debido principalmente a las bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir, parcialmente compensadas por aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

La inflación núcleo fue de 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%. Dentro de estos últimos se registraron incrementos en electricidad, gas, transporte público y medicina prepaga.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó 0,36 puntos porcentuales al índice general. En el Gran Buenos Aires, algunos de los mayores aumentos se observaron en fideos secos, con 4,5%; galletitas dulces, 4,3%; pan francés, 3,8%; y harina de trigo, 3,8%. En sentido contrario, el pan de mesa bajó 2,6% y el pollo entero, 0,5%.

En los primeros ocho meses del año, los bienes acumularon una suba de 18,3% y los servicios de 27,1%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 29,5%, frente a un incremento de 41,8% en los servicios.

En línea con las estimaciones privadas

El dato oficial se ubicó dentro del rango de las estimaciones privadas difundidas antes de la publicación del IPC. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado 1,7%, al igual que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Eco Go había estimado 1,5%; Analytica, 1,7%; C&T había calculado 1,6% para el Gran Buenos Aires; y Orlando J. Ferreres & Asociados también había previsto 1,6%. EconViews y Equilibra habían ubicado sus proyecciones en 1,8%.

C&T había señalado que la menor variación mensual podía estar relacionada con factores estacionales, en particular con el comportamiento de los precios vinculados al turismo luego de las vacaciones de invierno. LCG, por su parte, había registrado un aumento promedio de 1,4% en alimentos y bebidas durante las cuatro semanas previas al cierre de su relevamiento.}

Buena noticia para los mercados

Para Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, el dato de agosto confirma que el proceso de desinflación sigue en marcha, aunque señala que lo relevante está en la composición. "La mejora vino por los precios estacionales, que cayeron 0,9% tras el salto de julio por las vacaciones de invierno, mientras que la inflación núcleo, que es la que mejor refleja la tendencia de fondo, se mantuvo en 1,8% y quedó por encima del nivel general. Los regulados subieron 2,2%. Es decir, hay desinflación, pero la núcleo sigue mostrando resistencia".

"Para el mercado el dato llega en un buen momento: las tasas en pesos vienen descomprimiendo y el tipo de cambio se mantiene estable en torno a los $1.507, y un dato sin sorpresas juega a favor de que esa dinámica se sostenga", apunta.

Según Facundo Beltramone, economista Fundación Libertad, la baja sostenida de la inflación fue el principal activo político del Gobierno durante el primer tramo del mandato, especialmente hasta mayo de 2025, y volverá a ser una variable crítica si pretende llegar al proceso electoral de 2027.

Y llama la atención sobre el peso de la suba de los precios de los servicios públicos como un costo a pagar por el retraso de los precios relativos en el pasado. "Desde el comienzo del programa, la corrección de precios que venían atrasados permitió recomponer precios relativos, rentabilidades e incentivos, pero también ralentizó la caída del índice general. Desde comienzos de 2024, los bienes aumentaron cerca de 190% y la inflación núcleo 222%, mientras que los servicios subieron alrededor de 415% y los regulados 416%".

Para Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica, el dato refuerza la perspectiva de una mayor estabilidad nominal y pone nuevamente en discusión el nivel de las tasas reales.

De todas formas, señala, para los ahorristas argentinos, una mayor previsibilidad gracias a un escenario más estable no elimina la búsqueda de diversificación. Desde Bitso observamos que, en los últimos años, el acceso a otros activos fue ganando un lugar que excede los episodios puntuales de volatilidad cambiaria. Los dólares digitales ya se consolidaron como una alternativa relevante en Argentina y en toda la región.

Según nuestro último “Panorama Cripto en América Latina”, las stablecoins vinculadas al dólar concentraron el 40% de las compras de criptoactivos realizadas por los más de 10 millones de usuarios de Bitso en la región durante el 2025 (superando a Bitcoin por primera vez).