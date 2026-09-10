La inflación se desaceleró en agosto y alcanzó el 1,7%: es el índice más bajo desde julio de 2025

La inflación de agosto fue del 1,7% , de acuerdo al informe presentado este jueves por el INDEC. Este porcentaje es más bajo desde julio de 2025. Mientras tanto, en lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional acumula un 33,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que es "la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017". En el caso de los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%.