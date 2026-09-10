Javier Milei festejó la desaceleración de la inflación en agosto y Luis Caputo sacó pecho: "¡Vamos, Toto!"

El oficialismo reaccionó en redes sociales después de que el Indec difundiera el dato del aumento mensual del 1,7%, "la inflación más baja en 14 meses".

Javier Milei reaccionó en redes sociales apenas se conoció el dato oficial de la inflación de agosto. El Presidente compartió la publicación del INDEC y escribió, con mayúsculas y signos de exclamación: “¡¡¡VAAAAAAAAMOOOOOOO TOTO!!!”, aplaudiendo al ministro de Economía.

Luis Caputo, por su parte, también salió a celebrar el resultado y eligió poner el acento en la evolución del índice durante los últimos meses. En ese sentido, sostuvo que la inflación de agosto fue la más baja en 14 meses, además de remarcar que el registro tuvo otra particularidad: fue el menor para un mes de agosto desde 2017.

Milei X x El dato del INDEC le permitió al Gobierno exhibir una nueva señal de desaceleración de los precios. El IPC Nacional registró una suba de 1,7% durante agosto y acumuló una variación interanual del 33,5%. La reacción de Milei tuvo un tono marcadamente celebratorio. El Presidente no agregó explicaciones sobre el resultado y acompañó la publicación oficial con un mensaje breve, enfático y dirigido a respaldar el dato difundido por el organismo estadístico.

Caputo, en cambio, publicó un desglose de los principales números de agosto. El ministro señaló que la inflación núcleo fue de 1,8%, mientras que los precios estacionales tuvieron una reducción del 0,9%. Los precios regulados registraron una suba del 2,2% durante el mismo período, otro de los datos que el funcionario incluyó en su mensaje para describir la evolución del IPC.

Caputo X X Caputo también puso el foco en la media móvil de tres meses, que se ubicó en 1,9% durante agosto. Ese indicador tuvo una caída de 0,1 puntos porcentuales respecto de julio y marcó la quinta reducción consecutiva. El ministro incorporó ese dato a su mensaje para remarcar la trayectoria descendente de la inflación.